Переказ коштів на рахунок Нацбанку з "єПідтримки"
Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням:
- Для цього введіть суму, яку хочете переказати із картки "єПідтримка".
- Далі введіть реквізити своєї картки та електронну пошту.
- Наостанок підтвердить оплату у додатку свого банку, якщо він цього вимагає.
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Гроші з "єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки",
– написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Переказ власних коштів на рахунок Нацбанку
У будь-якому онлайн-банкінгу чи відділенні, якщо воно працює, можна зробити IBAN-переказ. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
- Перекази у гривні:
- Банк: Національний банк України
- МФО 300001
- Рахунок № UA843000010000000047330992708
- код ЄДРПОУ 00032106
- Отримувач: Національний банк України
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