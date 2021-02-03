Як переказувати гроші за кордон дешево та безпечно: 3 способи

Переказувати гроші за кордон можна різними способами. Деякі вимагають високу комісію та швидкість, інші є менш зручними, зате дешевшими.
Джерело: 24 канал
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Переказати гроші за кордон можна через онлайн-банкінг або особисто в касі відділення банку. Та зверніть увагу, що перший спосіб зазвичай економить вам гроші, бо відсотки через онлайн-банкінг нижчі.
Це один з найнадійніших та найзручніших способів переказу, проте він передбачає доволі високі комісії.
В Україні популярні наступні міжнародні системи грошових переказів:
Перевага таких переказів у швидкості та низькій комісії. До слова, українські банки співпрацюють з міжнародними платіжними системами. Тож такий спосіб ще й надійний.
Серед недоліків – менш зручно, оскільки потрібно надавати одержувачу спеціальний код трансакції та надавати більше даних і документів.З кожним місяцем борги за кредитами ростуть? Позбутися цього допоможе послуга перекредитування від IdeaBank. Замовте послугу "Зустрічна пропозиція" та отримайте приємний подарунок.