Як переказувати гроші за кордон дешево та безпечно: 3 способи

Переказувати гроші за кордон можна різними способами. Деякі вимагають високу комісію та швидкість, інші є менш зручними, зате дешевшими.

Джерело: 24 канал

Способи переказу грошей

за допомогою систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram тощо);

на електронний або картковий рахунок одержувача з банківського рахунку або через касу банку (Р2Р-перекази, SWIFT);

на транзитний рахунок банку одержувача з зазначенням паспортних даних одержувача в підставі платежу (платіжне доручення).

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Банківський переказ

Переказати гроші за кордон можна через онлайн-банкінг або особисто в касі відділення банку. Та зверніть увагу, що перший спосіб зазвичай економить вам гроші, бо відсотки через онлайн-банкінг нижчі.

Щоб переказати гроші через банк, потрібна така інформація:

ПІБ отримувача;

назва банку, країна та номер картки.

Це один з найнадійніших та найзручніших способів переказу, проте він передбачає доволі високі комісії.

Міжнародні системи грошових переказів

В Україні популярні наступні міжнародні системи грошових переказів:

Western Union – понад пів мільйона відділень у світі (комісія до 1% від суми переказу). Максимальна сума – 15 тисяч гривень на день.

MoneyGram – понад 400 тисяч відділень у світі (комісія до 2,5% від суми переказу);

Перевага таких переказів у швидкості та низькій комісії. До слова, українські банки співпрацюють з міжнародними платіжними системами. Тож такий спосіб ще й надійний.

Серед недоліків – менш зручно, оскільки потрібно надавати одержувачу спеціальний код трансакції та надавати більше даних і документів.