Як переказувати гроші за кордон дешево та безпечно: 3 способи
Переказувати гроші за кордон можна різними способами. Деякі вимагають високу комісію та швидкість, інші є менш зручними, зате дешевшими.
Джерело: 24 канал
Способи переказу грошей
- за допомогою систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram тощо);
- на електронний або картковий рахунок одержувача з банківського рахунку або через касу банку (Р2Р-перекази, SWIFT);
- на транзитний рахунок банку одержувача з зазначенням паспортних даних одержувача в підставі платежу (платіжне доручення).
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Банківський переказ
Переказати гроші за кордон можна через онлайн-банкінг або особисто в касі відділення банку. Та зверніть увагу, що перший спосіб зазвичай економить вам гроші, бо відсотки через онлайн-банкінг нижчі.
Щоб переказати гроші через банк, потрібна така інформація:
- ПІБ отримувача;
- назва банку, країна та номер картки.
Це один з найнадійніших та найзручніших способів переказу, проте він передбачає доволі високі комісії.
Міжнародні системи грошових переказів
В Україні популярні наступні міжнародні системи грошових переказів:
- Western Union – понад пів мільйона відділень у світі (комісія до 1% від суми переказу). Максимальна сума – 15 тисяч гривень на день.
- MoneyGram – понад 400 тисяч відділень у світі (комісія до 2,5% від суми переказу);
Перевага таких переказів у швидкості та низькій комісії. До слова, українські банки співпрацюють з міжнародними платіжними системами. Тож такий спосіб ще й надійний.
Серед недоліків – менш зручно, оскільки потрібно надавати одержувачу спеціальний код трансакції та надавати більше даних і документів.
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