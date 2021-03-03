Як передати показники газового лічильника облгазам
Традиційно українці у перших числах кожного місяця поспішають передати показники своїх газових лічильників облгазом. Проте, буває, що не усім вдається зробити це через особистий кабінет на сайті облгазу з різних технічних причин, тож що робити та як передати показники – далі у матеріалі.
Джерело:ГазПравда
Передача показників газового лічильника
Через великий ажіотаж на початку місяця сайти часто не витримують напливу користувачів, через що стаються збої у системі роботи сайту. Проте, свідомим та відповідальним українцям не варто перейматись, адже вони можуть передати показники власного газового лічильника іншим способом.
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Способи передачі показників газового лічильника
- телефоном;
- у мобільному додатку чи чат-боті;
- шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки);
- на електронну адресу.
Як дізнатись номери телефонів облгазів
Кожен споживач блакитного палива може дізнатись про: номери телефонів, наявність мобільних додатків, чат-ботів та інших способів передачі показників конкретного облгазу за допомогою сайту ГазПравда у розділі Способи передачі показників лічильника.
Терміни подачі показників
Передавати показники лічильника українцям бажано з 1 по 5 число кожного місяця. Звичайно, що краще за все фіксувати їх за допомогою фото. Адже це допоможе уникнути можливих непорозумінь з облгазом у майбутньому.
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