Є мета, немає грошей: як отримати кредит на авто, меблі чи Smart TV

Розумне кредитування відкриває безліч можливостей. Як узяти позику швидко й на вигідних умовах, читайте в матеріалі Економіки 24.

Навіщо українцеві кредит

У 2020 році обсяги кредитування населення в Україні зросли на 5,5%, за даними Нацбанку. Цього слід було очікувати, адже через карантин українці втратили частину доходів.

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Та кредит – це кошти не лише на базові потреби, а й на здійснення масштабних планів. Завдяки кредиту можна тут і зараз отримати гроші на облаштування квартири, купівлю омріяного автомобіля чи, може, навіть на відкриття власної справи, прибуток від якої незабаром покриє відсотки за кредитом.

До кредитування часто вдаються приватні особи та компанії в розвинених країнах, як-от у США, Японії, Швейцарії. Найрідше – у бідних Південному Судані, Афганістану та Ємені. Про це свідчать дані Світового банку (детальніше – на інтерактивній мапі).

Є мета – візьміть кредит

Українці, яким виповнився 21 рік, мають змогу отримати кредит до 500 тисяч гривень в Ідея Банку терміном від 12 до 60 місяців швидко та легко. Про переваги такого кредиту – від зручної форми платежів до індивідуальної знижки на проценти – 24 каналу розповів директор Департаменту роздрібного продажу Олександр Тимофіїв.

Переваги кредиту "Єдиний"

Швидкий. Попереднє рішення про видачу кредиту банк ухвалює за 30 хвилин. Достатньо подати онлайн-заявку.

Зручний. Ви самі обираєте дату щомісячного платежу. Форма погашення – ануїтет. Вам не доведеться думати, скільки потрібно заплатити цього місяця: суми платежів будуть однакові протягом усього кредитного терміну. Внесення платежів за допомогою онлайн-банкінгу – без комісій.

Чесний. Гроші з’явилися швидше, ніж очікували? Без проблем. Ідея Банк передбачив змогу дострокового погашення кредиту – без жодних комісій та додаткових витрат.

Вигідний. Отримати кредит на суму понад 200 тисяч гривень можна без оформлення страхування. До того ж якщо ви берете позику з конкретною метою, то отримаєте знижку в 10% від річної процентної ставки. У такому разі сума кредиту має бути в межах 75–200 тисяч гривень.

Мета кредиту для надання знижки:

будівельні матеріали,

вікна,

двері,

сантехніка,

електрика та опалення,

побутова техніка,

меблі,

автомобіль.

Зверніть увагу: реальна річна процентна ставка за кредитом "Єдиний" – від 59,4 до 134,1%. Чим більша сума кредиту, тим менша відсоткова ставка. До того ж не забувайте про знижку.



Олександр Тимофіїв, директор Департаменту роздрібного продажу / Ідея Банк

Як отримати кредит "Єдиний"

Для отримання кредиту вам потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ж сума кредиту перевищує 50 тисяч гривень, тоді знадобиться ще й довідка про доходи.

Кредитну заявку можна оформити як онлайн, так і у зручному відділенні Ідея Банку.

Цікаво На що звернути увагу, коли берете кредит

Як оформити кредит онлайн: