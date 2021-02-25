Є мета, немає грошей: як отримати кредит на авто, меблі чи Smart TV

Джерело:24 канал
Розумне кредитування відкриває безліч можливостей. Як узяти позику швидко й на вигідних умовах, читайте в матеріалі Економіки 24.
У 2020 році обсяги кредитування населення в Україні зросли на 5,5%, за даними Нацбанку. Цього слід було очікувати, адже через карантин українці втратили частину доходів.
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Та кредит – це кошти не лише на базові потреби, а й на здійснення масштабних планів. Завдяки кредиту можна тут і зараз отримати гроші на облаштування квартири, купівлю омріяного автомобіля чи, може, навіть на відкриття власної справи, прибуток від якої незабаром покриє відсотки за кредитом.
До кредитування часто вдаються приватні особи та компанії в розвинених країнах, як-от у США, Японії, Швейцарії. Найрідше – у бідних Південному Судані, Афганістану та Ємені. Про це свідчать дані Світового банку (детальніше – на інтерактивній мапі).
Українці, яким виповнився 21 рік, мають змогу отримати кредит до 500 тисяч гривень в Ідея Банку терміном від 12 до 60 місяців швидко та легко. Про переваги такого кредиту – від зручної форми платежів до індивідуальної знижки на проценти – 24 каналу розповів директор Департаменту роздрібного продажу Олександр Тимофіїв.
Олександр Тимофіїв, директор Департаменту роздрібного продажу / Ідея Банк
Для отримання кредиту вам потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ж сума кредиту перевищує 50 тисяч гривень, тоді знадобиться ще й довідка про доходи.
Кредитну заявку можна оформити як онлайн, так і у зручному відділенні Ідея Банку.
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