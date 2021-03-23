Українці продавали долари минулого тижня: як це вплинуло на курс гривні

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин написав пресдайджест щодо економічної ситуації в Україні та на фінансовому ринку. Про курс гривні, та обсяг іноземної валюти на українському ринку, читайте на Економіка 24.

Зміна курсу гривні протягом тижня

Експерт Данилишин зауважує, що курс гривні міжбанку за тиждень майже не змінився. На відсутність змін вплинула пропозиція іноземної валюти з боку клієнтів міжбанків.

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Пропозиція іноземної валюти з боку клієнтів банків на МВРУ (міжбанк – 24 канал) упродовж минулого тижня була на 30 мільйонів доларів у середньому за день нижчою від пропозиції, закриваючись в основному за рахунок валютної позиції банків,

– зазначив Данилишин.

Обсяг іноземної валюти на ринку

У той самий час на готівковому валютному ринку обсяг чистої пропозиції іноземної валюти зріс у порівнянні з минулим тижнем. В результаті росту обсяг купівлі іноземної валюти банками з початку березня місяця збільшився на 53 мільйони доларів. Данилишин зауважує, що таким чином вдалось практично компенсувати чистий продаж валюти з початку року.

Інші сфери економіки

Інтервенції НБУ з купівлі валюти становили минулого тижня 30,5 мільйонів доларів. Тобто сальдо інтервенцій з початку року становило +270,5 мільйонів доларів.

У своєму пресдайджесті експерт Данилишин зокрема висловив власну думку з приводу економічної ситуації в Україні загалом. Зокрема, звернув увагу на:

Спад реального ВВП України , нагадаємо, що 22 березня Держстат оприлюднив звіт за 2020 рік, а 23 березня Мінфін дав власний коментар, щодо спаду ВВП на 4%. Данилишин зауважив, що скорочення виробництва продукції тваринництва може вплинути на ріст цін, але одразу ж додав, що це буде, на його думку, лише тимчасово.

, нагадаємо, що 22 березня Держстат оприлюднив звіт за 2020 рік, а 23 березня Мінфін дав власний коментар, щодо спаду ВВП на 4%. Данилишин зауважив, що скорочення виробництва продукції тваринництва може вплинути на ріст цін, але одразу ж додав, що це буде, на його думку, лише тимчасово. Сферу бюджету . Зокрема, що подальше зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік може змусити Мінфін до підвищення ставок, що збільшить вартість обслуговування державного боргу.

. Зокрема, що подальше зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік може змусити Мінфін до підвищення ставок, що збільшить вартість обслуговування державного боргу. Фінансову сферу, зауваживши, не дивлячись на зменшення прибутку банківської сфери більше як удвічі, рентабельність капіталу банків залишається досить високою у порівнянні з іншими країнами – понад 18%, а його адекватність – перевищує 22%.

Хто такий Богдан Данилишин Богдан Данилишин – український державний та політичний діяч і економічний експерт. Пана Данилишина було призначено членом Національного банку України у 2016 році. Нині експерт є головою Ради Національного банку, а також займається викладацькою діяльністю у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.