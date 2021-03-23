Українці продавали долари минулого тижня: як це вплинуло на курс гривні
Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин написав пресдайджест щодо економічної ситуації в Україні та на фінансовому ринку. Про курс гривні, та обсяг іноземної валюти на українському ринку, читайте на Економіка 24.
Джерело:фейсбук Богдана Данилишина
Зміна курсу гривні протягом тижня
Експерт Данилишин зауважує, що курс гривні міжбанку за тиждень майже не змінився. На відсутність змін вплинула пропозиція іноземної валюти з боку клієнтів міжбанків.
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Пропозиція іноземної валюти з боку клієнтів банків на МВРУ (міжбанк – 24 канал) упродовж минулого тижня була на 30 мільйонів доларів у середньому за день нижчою від пропозиції, закриваючись в основному за рахунок валютної позиції банків,
– зазначив Данилишин.
Обсяг іноземної валюти на ринку
У той самий час на готівковому валютному ринку обсяг чистої пропозиції іноземної валюти зріс у порівнянні з минулим тижнем. В результаті росту обсяг купівлі іноземної валюти банками з початку березня місяця збільшився на 53 мільйони доларів. Данилишин зауважує, що таким чином вдалось практично компенсувати чистий продаж валюти з початку року.
Інші сфери економіки
У своєму пресдайджесті експерт Данилишин зокрема висловив власну думку з приводу економічної ситуації в Україні загалом. Зокрема, звернув увагу на:
- Спад реального ВВП України, нагадаємо, що 22 березня Держстат оприлюднив звіт за 2020 рік, а 23 березня Мінфін дав власний коментар, щодо спаду ВВП на 4%. Данилишин зауважив, що скорочення виробництва продукції тваринництва може вплинути на ріст цін, але одразу ж додав, що це буде, на його думку, лише тимчасово.
- Сферу бюджету. Зокрема, що подальше зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік може змусити Мінфін до підвищення ставок, що збільшить вартість обслуговування державного боргу.
- Фінансову сферу, зауваживши, не дивлячись на зменшення прибутку банківської сфери більше як удвічі, рентабельність капіталу банків залишається досить високою у порівнянні з іншими країнами – понад 18%, а його адекватність – перевищує 22%.
Хто такий Богдан ДанилишинБогдан Данилишин – український державний та політичний діяч і економічний експерт. Пана Данилишина було призначено членом Національного банку України у 2016 році. Нині експерт є головою Ради Національного банку, а також займається викладацькою діяльністю у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
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