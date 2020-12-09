Очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв очікує, що нові санкції США остаточно доб'ють будівництво "Північного потоку-2". Мовляв, вони поширяться на ті послуги, без яких неможливо буде завершити проєкт.

Палата представників Конгресу США підтримала новий, розширений пакет санкцій проти проєкту газопроводу, нагадав Андрій Коболєв у своєму фейсбуці.

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Він підкреслив, що як і минулого року, текст нових санкцій проти "Північного потоку-2" включили в законопроєкт, яким Конгрес буде схвалювати оборонний бюджет.

Коли документ буде повністю затверджено, санкції поширяться на широкий перелік послуг, без яких завершити російський газопровід буде практично неможливо,

– заявив Андрій Коболєв.

Він розповів, що зокрема нові обмеження зачіпатимуть послуги зі страхування й перестрахування, а також сертифікації.

"Ми вдячні авторам цієї ініціативи на боці нижньої палати, конгресменам Кінцингеру та Хеку, за забезпечення сильної двопартійної підтримки розширення санкцій. Ця ініціатива важлива для енергетичної та національної безпеки регіону", – наголосив голова правління "Нафтогазу".

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