Один з найкращих способів покращити власне фінансове положення – підняти рівень знань у сфері фінансової грамотності, завдяки книгам про особисті фінанси. Варто пам’ятати, що навіть такі гуру бізнесу, як Ілон Маск, або ж Уоррен Баффет, починали свій шлях до мільярдних статків, у тому числі, й з подібної літератури.

Найкраща книга для керування фінансами: "Чому мене не вчили цього в школі?"

Ідея написання книги "Чому мене цього не навчили в школі: 99 принципів управління особистими коштами, на які слід жити" прийшла до Кері Сігел, коли автор зрозумів, що школа абсолютно не навчила його дітей правильно поводитись з грошима.

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Кері вважає, що будь-хто з нас ніколи не буде занадто дорослим, щоб опанувати ці 99 принципів, про які він пише у власній книзі. Пан Сігел вмістив свої 99 уроків у 8 розгорнутих уроків, завдяки яким можливо навчитись керувати власними фінансами, а не навпаки, коли вони керують нами.

Книга "Чому мене не вчили цього в школі?" / thebalance

Найкращий мемуар: "Багатий тато, бідний тато"

Книга "Багатий тато, бідний тато: чого багатії вчать своїх дітей про гроші, що не робить бідний та середній клас!" складається з мемуарів та уроків, яка була оновлена у 2017 році. Варто додати, що з моменту свого виходу, 20 років тому, книга спромоглась стати найбільш продаваною у категорії особисті фінанси.

Автор Кійосакі ділиться з читачами деякими спогадами з дитинства, контрастом між його не заможним татом та татом його друга, який був одним з найбагатших жителів Гаваїв. Проводячи паралель автор висвітлює тему того, як найкраще розпоряджатися своїми фінансами або їх відсутністю, а також як допомагати своїм дітям робити те саме.

Книга"Багатий тато, бідний тато" / thebalance

Найкраща книга для керування своїм боргом: "Повне відшкодування грошей"

Коли автор книги Дейв Ремзі говорить про фінанси, то слухачі уважно слухають, бажаючи запам’ятати кожну деталь. Адже праці автора, а їх у нього на фінансову тему було чи мало, дають читачеві міцний фундамент, щоб заощадити достатню кількість грошей, аби наступний форс-мажор не був в силах зіпсувати ваше фінансове становище, а ви могли комфортно вийти на пенсію. Пан Рамзі також автор таких бестселерів, як: "Нью-Йорк Таймс", "Загальний переклад грошей", "Класичне видання загальної суми грошей: перевірений план фінансової придатності" та низка інших.

Книга "Повне відшкодування грошей" / thebalance

Найкраща книга для накопичення статків: "Автоматичний мільйонер"

Книга "Автоматичний мільйонер" Девіда Баха – це потужний одноетапний план як жити, що веде до багатства. Він полягає в тому, що він забезпечує читача саме тим, що обіцяє на початку: план в один крок. Книга починається, як вигадка з історією успіху про подружжя, яке заробляє скромний дохід, але, проте має два без іпотечних будинки зі значними пенсійними заощадженнями. За допомогою цього простого прикладу Бах практично пояснює одноетапний процес, який поставить вас на місце цієї пари – і він не передбачає бюджетування, затягування пасків, або заробітку шестизначної цифри на рік.

Книга "Автоматичний мільйонер" / thebalance

Найкраща книга для складання бюджету: "Ваші гроші, або ваше життя"

Головно думкою авторів книги "Ваші гроші або ваше життя: 9 кроків до зміни ваших стосунків з грошима та досягнення фінансової незалежності" є те, що економне життя насправді здатне зробити нас щасливішими.

Робін та Домінґес пропонують читачеві наступну модель ситуації. У читача є вибір між двома робочими місцями, де на одному дійсно добре платять, проте ви там будете почувати себе некомфортно, а на іншій, де очевидно заробите менше вам судячи з усього буде подобатись. Автори вважають, що заробіток не повинен означати нещастя. Назва книги промовисто ставить важливе питання перед читачем "Ваші гроші або Ваше життя?" Загалом, Робін та Домінґес розповідають не про те, як навчитись заощаджувати, а наголошують на тому, що кожен з нас повинен навчитись жити за можливостями.

Книга "Ваші гроші, або ваше життя" / thebalance

До теми Шість аргументів чому варто вести сімейний бюджет

Найбільш надихаюча книга: "Мільйонер по сусідству"

Щоб по-справжньому зрозуміти, як накопичувати статки, професори бізнесу Вільям Д. Данко та Томас Дж. Стенлі досліджують сім загальних рис, які притаманні мільйонерам у своїй книзі "Мільйонері по сусідству: Дивовижні таємниці заможних американців". Після багаторічних досліджень життя заможних, автори з цікавістю для себе з’ясували, що більшість з них не живуть на Беверлі-Гіллз і не їздять на вишуканих автомобілях. Натомість вони накопичили більшу частину свого багатства, наполегливо працюючи, економно живучи та заощаджуючи левову частку своїх грошей. На відміну від кричущого зображення ЗМІ мільйонерів.

Книга "Мільйонер по сусідству" / thebalance

Найкраща книга для початківців: "Міленіали зі слабким статусом"

Книга орієнтована на аудиторію віком від 20 до 30 років, що хочуть більше дізнатись про сферу фінансів. Автор Ерін Лоурі розповідає молодим людям про борги та бюджет за допомогою мотивуючого посібника. Книга відрізняється з поміж інших про особисті фінанси, через те, що висвітлює складні ситуації, які пов'язані з грошима в реальному житті, від управління студентськими позиками до ситуацій, коли ви з друзями не можете розділити загальний рахунок. Пан Лоурі пропонує своїм читачам веселий, зручний спосіб управління грошима для початківців.

Книга "Міленіали зі слабким статусом" / thebalance

Найкраща книга, щоб допомогти собі самому: "Ви погано вмієте заробляти"

"Ви погано заробляєте гроші: опануйте мислення багатства" Джен Сьюжеро – бестселер № 1 "Нью-Йорк Таймс". Книга відверта та смішна, а ви вочевидь впізнаєте себе та власні звички на її сторінках. Пані Сьюжеро розповідає про власний досвід, а книга "Ви погано заробляєте гроші" призначений для того, щоб допомогти вам позбутись фінансових звичок, які вас стримують та навчити нових. Зрозумілі та прості поняття з книги допоможуть вам покращити стосунки з грошима, порозумівшись з особистими фінансами.

Книга "Ви погано вмієте заробляти" / thebalance

Краща книга про довгостроковий вихід на пенсію: "Як вийти на пенсію щасливим, безтурботним та вільним"

На думку автора пенсія – найкращі роки життя, а у своїй книзі він розкриває перед читачем декілька уроків про те, як насолоджуватись часом за допомогою накопичених коштів протягом усього життя. Пан Зелінський вважає, що для того, або провести час на пенсії, як йдеться у другій частині заголовку, щасливим, безтурботним та вільним вам потрібно буде заощадити більш як 1 мільйон доларів.

Книга "Як вийти на пенсію щасливим, безтурботним та вільним" / thebalance

Найкраща книга в категорії для жінок: "Секрети шестизначних жінок"

Сьогодні все більше жінок заробляє шестизначні цифри, а і їх доходи зростають швидше, ніж у чоловіків. Щоб з’ясувати, як ці жінки досягли такого успіху, Барбара Стенні взяла інтерв’ю у жінок з високим рівнем доходу у різних сферах та з’ясувала, що вони мають певні спільні риси. Все це дослідження вона використала у своїй ідеальній книзі, що створена для працюючих жінок, які хочуть забезпечити своє фінансове положення та успіх, навчаючись та отримуючи натхнення від інших успішних жінок.

Книга "Секрети шестизначних жінок" / thebalance

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