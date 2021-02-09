Як навчити свою дитину заощаджувати гроші: 10 порад

Те, як ми з дитинства вчимося розпоряджатися грошима, впливає на наш фінансовий успіх вже у дорослому житті. Тож надзвичайно важливо навчити своїх дітей фінансової грамотності.

1. Обговоріть "хочу" та "потрібно"

Дітям потрібно допомогти розрізняти бажання та потреби. Необхідно пояснити, що потреби – це базові речі, такі як їжа, житло, одяг чи ліки. А все додаткове – це бажання. На власному прикладі потрібно показати як бажання повинні бути другорядними, а потреби – першочерговими.

Цікаво Від велосипеда до екошопера: як жити екологічно та економно

2. Нехай вони заробляють власні гроші

Малим дітям можна давати гроші, якщо вони допомагають по дому. Гроші, які діти самі заробили, вони цінують значно більше і вчаться ними розпоряджатися.

3. Встановіть цілі заощадження

Дитина, якій кажуть економити, не пояснюючи чому, може вважати цю справу безглуздою. Тому варто допомогти дитині знайти ціль у заощадженнях – на приклад, нова іграшка чи похід в розважальний центр. Можна допомогти дитині порахувати скільки часу їй потрібно допомагати по дому, щоб заробити на свою ціль.

4. Надайте місце для збереження

Де зберігати гроші – не менш важлива деталь. Для малих дітей підійде скарбничка. А для старших дітей можна відкрити банківський рахунок.

5. Нехай діти відстежують витрати

Заохочуйте дітей вести витрати та доходи. В кінці кожного тижня пояснюйте їм на скільки швидше вони б досягти своєї мети, якби не робили тих чи інших витрат.

6. Пропонуйте заохочення

Якщо у вас виникають проблеми з мотивацією своїх дітей економити, ви можете їм допомогти. На приклад, пообіцяти подвоювати суму, яку вони відкладають або подарувати бонусні гроші, якщо їм вдасться протягом тижня / місяця відкласти певну суму.

7. Залиште місце для помилок

Варто дозволяти дітям вчитися на своїх помилках. Не варто завжди втручатися і рятувати їх від дорогих помилок. Цілком можливо, що ці помилки їх навчать та в майбутньому принесуть цим більше користі.

8. Будьте кредитором

Якщо дитина довго збирає на планшет і залишається ще кілька місяців, ви можете позичити їй гроші під відсотки. Цей цінний урок навчить дітей, що заощадження потребують терплячості, а швидкі гроші є дорожчими.

Так само можна навчити дитину принципів депозиту. Брати у неї гроші на зберігання і виплачувати за це відсотки.

9. Розмовляйте про гроші

Дитина не навчиться поводитися з грошима та економити, якщо про це не говорити. Візьміть собі у звичку розповідати дитині про заощадження, кредити та інвестиції.

Цікаво Де у світі найбільше заощаджують: рейтинг країн

10. Дайте хороший приклад

Якщо ви самі не будете дотримуватися правил, яких вчите дітей, то вони їх не засвоять. Можна своїм прикладом наскладати на сімейну подорож, автомобіль чи іншу покупку.