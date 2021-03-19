Як накопичити на власну квартиру: 5 важливих правил

Джерело:24 канал
Власне житло – найпоширеніша фінансова ціль, яку часто ставлять перед собою українці. П'ять важливих правил, яким варто слідувати, щоб якнайшвидше заощадити на квартиру.
Відкладати кошти, або збирати на якусь абстрактну річ завжди складніше ніж на щось конкретне. Тож важливо не прости поставити собі мету накопичити на власне житло, а візуалізувати її. Промоніторте сайти з продажу житла, зустріньтесь з рієлторами та забудовниками, навіть можете сходити подивитись декілька квартир.
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Накопичити одразу потрібну суму буде непросто та й, почавши обмежувати себе, щоб по скоріше зібрати на омріяні квадратні метри, буде психологічно важко. Тож почніть з малого. Ви можете почати відкладати, наприклад, 30% або 40% від вашого щомісячного доходу.
Найефективніший спосіб почати заощаджувати – звести витрати до мінімуму. Головне, щоб сума ваших заощаджень була для вас реальною й ви могли загалом жити у звичному ритмі.
Не підтримувати піратство та бути свідомим громадянином важливо, але можливо заощаджувати й залишатись свідомими одночасно. Постарайтесь на місяць відмовитись від підписки на музику, фільми чи платну версію ютубу. Звичайно, приємно дивитись ролики, уникаючи реклами, але подумайте про те, як ви щомісяця зможете відкладати чималу суму, відмовившись, від подібних витрат.
Видаліть дані ваших кредиток з усіх інтернет-сайтів, де ви зазвичай шопитесь та з мобільних додатків.
До теми Як звести покупки до мінімуму та навчитись уникати зайвих: 11 дієвих стратегійПсихологічний момент у процесі накопичення досить важливий, адже ви можете зірватись і витратити всі кошти за один раз, якщо будете себе постійно обмежувати.
Заощаджуючи на житло, не забувайте й про власну фінансову подушку безпеки. Намагайтесь щомісяця відкладати хоча б 5% від доходу. Можливо, накопичивши певну суму ви вирішите взяти іпотеку, або ж оформити кредит. Тож, щоб почувати себе в безпеці у фінансовому плані й не перейматись про завтрашній день, варто подбати про свою страховку у вигляді фінансової подушки.
Власне житло – це не лише голі квадратні метри, а ще й ремонт та меблі.
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Кожен з нас може загорітись ідеєю власного житла й бути ладним сидіти на хлібі та воді, аби по швидше накопичити. Проте, важливо мислити далекоглядно та зважено.
Пам'ятайте, що завжди можливо знайти дешевший варіант, або ж скористатись альтернативами й не накопичувати всю потрібну суму одразу самотужки. Ви можете звернутись по допомогу до батьків, або ж оформити іпотеку чи взяти житло у кредит.Заощадити на омріяну квартиру чи автомобіль значно легше, коли не маєте кредитів. Щоб погасити їх та наблизитися до мрії, замовте послугу перекредитування від Ідея Банку та отримайте подарунок.