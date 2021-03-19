Власне житло – найпоширеніша фінансова ціль, яку часто ставлять перед собою українці. П'ять важливих правил, яким варто слідувати, щоб якнайшвидше заощадити на квартиру.

1. Перший крок – формування мети

Відкладати кошти, або збирати на якусь абстрактну річ завжди складніше ніж на щось конкретне. Тож важливо не прости поставити собі мету накопичити на власне житло, а візуалізувати її. Промоніторте сайти з продажу житла, зустріньтесь з рієлторами та забудовниками, навіть можете сходити подивитись декілька квартир.

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По-перше, ви чітко зрозумієте яке житло хочете;

По-друге, зрозумієте яку суму вам потрібно накопичити та в якому напрямку рухатись.

Почніть з малого

Накопичити одразу потрібну суму буде непросто та й, почавши обмежувати себе, щоб по скоріше зібрати на омріяні квадратні метри, буде психологічно важко. Тож почніть з малого. Ви можете почати відкладати, наприклад, 30% або 40% від вашого щомісячного доходу.

2. Зведіть витрати до мінімуму

Найефективніший спосіб почати заощаджувати – звести витрати до мінімуму. Головне, щоб сума ваших заощаджень була для вас реальною й ви могли загалом жити у звичному ритмі.

Плата за щомісячні підписки

Не підтримувати піратство та бути свідомим громадянином важливо, але можливо заощаджувати й залишатись свідомими одночасно. Постарайтесь на місяць відмовитись від підписки на музику, фільми чи платну версію ютубу. Звичайно, приємно дивитись ролики, уникаючи реклами, але подумайте про те, як ви щомісяця зможете відкладати чималу суму, відмовившись, від подібних витрат.

Альтернативи

Якщо ви не уявляєте вашого життя без музики, то можете оформити так звану "сімейну підписку", або ж дізнатись більше про систему лояльності.

Сервіси для перегляду фільмів на кшталт MEGOGO чи Divan TV час від часу оновлюють список фільмів, що доступні без підписки на сервіс. Тож ви можете дивитись безкоштовні фільми та серіали одразу на декількох сервісах та не переплачувати за підписку.

Кредитні картки

Видаліть дані ваших кредиток з усіх інтернет-сайтів, де ви зазвичай шопитесь та з мобільних додатків.

По-перше, так ви виключите одразу ситуацію, коли зробивши імпульсивну покупку, витратили зайве.

По-друге, у вас може бути налаштована автоматична оплата за користування якогось додатку, про який ви вже давно забули. Тож таким чином ви 100% убезпечуєте себе від зайвих витрат й наближуєтесь до своєї фінансової цілі.

Щоденні витрати

Беріть з собою на роботу обід, надавайте перевагу домашній їжі та домовтесь із собою, що будете купляти не більше, наприклад, двох горняток кави раз на тиждень.

Якщо ви час від часу шкодували себе та їздили на таксі, то почніть надавати перевагу все ж таки громадському транспорту, або ж прогулянкам пішки, якщо погода дозволяє. Ще одним способом заощадити на щоденних витратах на дорогу можливо, пересівши на велосипед, або ж електро самокат.

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Психологічний момент у процесі накопичення досить важливий, адже ви можете зірватись і витратити всі кошти за один раз, якщо будете себе постійно обмежувати.

3. Ваша страховка – фінансова подушка безпеки

Заощаджуючи на житло, не забувайте й про власну фінансову подушку безпеки. Намагайтесь щомісяця відкладати хоча б 5% від доходу. Можливо, накопичивши певну суму ви вирішите взяти іпотеку, або ж оформити кредит. Тож, щоб почувати себе в безпеці у фінансовому плані й не перейматись про завтрашній день, варто подбати про свою страховку у вигляді фінансової подушки.

4. Йдіть на компроміси з собою

Власне житло – це не лише голі квадратні метри, а ще й ремонт та меблі.

Заощадити на вмеблюванні власного житла можливо за допомогою різних сайтів по типу OLX. На таких сайтах досить часто користувачі безкоштовно віддають власні вживані меблі, або ж за досить символічну плату. Тож вам лише потрібно витратити трішки більше часу й знайти підходящі варіанти.

Найголовнішим вашим помічником під час ремонту стане безумовно команда майстрів. Адже досвідчена команда допоможе вам правильно прорахувати кошторис та підібрати якісні матеріали за доступною ціною. Заощадити під час ремонту можливо, якщо поєднувати дешеву та дорогу плитку, або ж надати перевагу вініловим шпалерам.

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5. Будьте реалістом

Кожен з нас може загорітись ідеєю власного житла й бути ладним сидіти на хлібі та воді, аби по швидше накопичити. Проте, важливо мислити далекоглядно та зважено.

Пам'ятайте, що завжди можливо знайти дешевший варіант, або ж скористатись альтернативами й не накопичувати всю потрібну суму одразу самотужки. Ви можете звернутись по допомогу до батьків, або ж оформити іпотеку чи взяти житло у кредит.

Заощадити на омріяну квартиру чи автомобіль значно легше, коли не маєте кредитів. Щоб погасити їх та наблизитися до мрії, замовте послугу перекредитування від Ідея Банку та отримайте подарунок.