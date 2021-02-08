Вже майже рік триває віддалений режим роботи. Деякі компанії воліють повернути своїх працівників за офісні столи. Однак певна категорія співробітників, відчувши переваги дистанційної роботи, прагнуть, щоб так було й надалі.

Джерело: 24 канал

У світі розуміють, що пандемія колись закінчиться, тож деякі науковці вже розробляють нові моделі робочого тижня. Вони певні, що гнучкий графік роботи буде насамперед корисний працівникам. Водночас роботодавці також нічого не втратять.

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Модель "3-2-2"

Як зазначає Harvard Business Review, 3 дні в офісі, 2 дні віддалених і 2 вихідних – така передумова моделі "3-2-2". Пропозиції щодо робочої структури розробили академіки Гарвардської школи бізнесу. Особливістю цією моделі є те, що працівники самі зможуть обирати графік, який найбільше їм підходить.

Співробітники оцінили гнучкість, яку відчули під час пандемії, і хочуть цього в майбутньому. Кожен офіс має різні міркування, але загальна ідея полягає в тому, щоб задуматися над тим, коли заохочувати працівників приходити до офісу. Це дозволить створити баланс робочого життя та збільшить соціальні взаємодії між працівниками,

– сказала одна з авторів Ешлі Уілланс.

Чотириденний робочий тиждень

Як пише ВВС, Концепція чотириденного робочого тижня не нова, вона існує ще з 1970-х років. Деякі компанії вже кілька років намагаються втілити її у свою робочу структуру. Комусь це вдалося запровадити бодай частково, інші ж повністю відмовилися від такої ідеї. Однак на тлі пандемії чотириденний робочий тиждень може стати реальним рішенням, ніж будь-коли раніше.

Про переваги і недоліки дистанційної роботи

Німецькі соціологи з'ясували, що віддалена робота часто є продуктивнішою, ніж в офісі. Серед позитиву є те, що людям не доводиться витрачати час на добирання в офіс, яке іноді буває ще й досить стресовим. Вони почали більше приділяти часу спорту і прогулянкам на свіжому повітрі. Деякі батьки заявили, що з переходом на віддалену роботу їм стало простіше забезпечувати догляд за своїми дітьми. Крім того, працюючи вдома, не доводиться зустрічатися з неприємними колегами.

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