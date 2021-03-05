Як купівля продуктів наперед може економити ваш час та гроші

Джерело:The Village
Ні для кого не секрет, що попередньо склавши список продуктів, перед походом до магазину, нам 100% вдасться заощадити. До того ж ми не витрачатимемо даремно час, розмірковуючи, що саме покласти до нашого продуктового кошика.
Дієвість складання списку продуктів та його переваги особисто перевірила на собі співзасновниця агентства брендингу та комунікацій IDEST Марія Василенко разом зі своїм хлопцем. Дівчина розповідає, що вони вирішили собі влаштувати челендж і не ходити до магазину раніше обумовленого терміну.
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Ми з хлопцем зрозуміли, що витрачаємо величезну кількість часу і грошей на раптові походи в магазин,
– Марія.
За словами пари вони вирішили скласти, так би мовити "капсульний гардероб" з продуктів, де не було чітко прописаного меню на конкретний термін, проте був універсальний набір продуктів, що чудово поєднувався між собою.
Марія радить купувати не лише універсальні овочі, що вам смакують, але й не оминати листові овочі такі, як шпинат чи рукола. Тоді ви завжди зможете приготувати швидкий та поживний салат, який можна взяти з собою на роботу та заощадити кошти під час обіду з колегами. Також дівчина радить додавати до нього щось поживне, що наситило б вас на довгий проміжок часу. До прикладу, лосось, тунець, м'ясо чи хамон з розрахунку до бажаної порції.
Ми запікаємо перці, батат, буряк, гриби й потім використовуємо як гарнір або кидаємо нарізаними в салат – це ті заготовки, які дозволяють витрачати менше часу на приготування їжі,
– Марія.
За результатами свого челенджу, дівчина ділиться, що нині вони з хлопцем їздять за продуктами всього два – три рази на тиждень й не витрачають зайвий час в роздумах біля полиць в магазині. Приємним бонусом, на думку Марії, стало те, що у їх холодильнику не залишаються та не псуються продукти, а це, погодьтесь, допомагає уникнути небажаних витрат.Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.