Як купівля продуктів наперед може економити ваш час та гроші

Ні для кого не секрет, що попередньо склавши список продуктів, перед походом до магазину, нам 100% вдасться заощадити. До того ж ми не витрачатимемо даремно час, розмірковуючи, що саме покласти до нашого продуктового кошика.

Власний досвід

Дієвість складання списку продуктів та його переваги особисто перевірила на собі співзасновниця агентства брендингу та комунікацій IDEST Марія Василенко разом зі своїм хлопцем. Дівчина розповідає, що вони вирішили собі влаштувати челендж і не ходити до магазину раніше обумовленого терміну.

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Ми з хлопцем зрозуміли, що витрачаємо величезну кількість часу і грошей на раптові походи в магазин,

– Марія.

Як правильно скласти список продуктів

За словами пари вони вирішили скласти, так би мовити "капсульний гардероб" з продуктів, де не було чітко прописаного меню на конкретний термін, проте був універсальний набір продуктів, що чудово поєднувався між собою.

Проаналізувати свої харчові звички та визначити які продукти ви споживаєте найбільше з розрахунку, умовно, що можливо буде приготувати на три сніданки, три обіди, три вечері, два рази щось з'їсти під вино і шість разів щось солодке під каву. Варто обирати базові та універсальні продукти. Як приклад: з яєць можна приготувати скрембл на сніданок, а можна відварити й покласти в вечірній салат. Лосось можна додати в сендвіч, можна зверху на скрембл, а можна кинути в салат, тощо. Не забувати про корисність свого раціону. Тож буде добре, якщо левову частку вашого продуктового кошика складуть овочі та фрукти. Наприклад, 70% овочі, ягоди та фрукти для фрешів, або ж асорті горішків та банани на перекус чи перед заняттям спорту. Варто зважити на те, що у різних магазинах ціни можуть відрізнятись. Тож якщо у якомусь конкретному місці ви любите купувати рибу, бо вона там завжди свіжа, але овочі та фрукти не виправдано дорогі, то цілком можете визначити для себе декілька місць у яких будете скуповуватись.

Як готувати, щоб не витратити зайвого

Складайте список покупок за категоріями по ходу руху по магазину. Наприклад, починаємо з овочів, потім крупи, молочні продукти й так далі. Так менша ймовірність щось забути. Часто, коли біля каси виявляєш, що потрібно повернутися за огірком: цей пункт пропускаєш.

Марія радить купувати не лише універсальні овочі, що вам смакують, але й не оминати листові овочі такі, як шпинат чи рукола. Тоді ви завжди зможете приготувати швидкий та поживний салат, який можна взяти з собою на роботу та заощадити кошти під час обіду з колегами. Також дівчина радить додавати до нього щось поживне, що наситило б вас на довгий проміжок часу. До прикладу, лосось, тунець, м'ясо чи хамон з розрахунку до бажаної порції.

Ми запікаємо перці, батат, буряк, гриби й потім використовуємо як гарнір або кидаємо нарізаними в салат – це ті заготовки, які дозволяють витрачати менше часу на приготування їжі,

– Марія.

Результати експерименту

За результатами свого челенджу, дівчина ділиться, що нині вони з хлопцем їздять за продуктами всього два – три рази на тиждень й не витрачають зайвий час в роздумах біля полиць в магазині. Приємним бонусом, на думку Марії, стало те, що у їх холодильнику не залишаються та не псуються продукти, а це, погодьтесь, допомагає уникнути небажаних витрат.