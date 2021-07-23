Як купувати долари: нові правила та заборонені купюри

Нацбанк спростив купівлю готівкової валюти для українців з 30 червня. Проте збільшилася кількість скарг. Економіка 24 розповідає як тепер купувати долари та євро.

Нові правила обміну валют

Як купувати готівкову валюту

Щоб купити тисячу доларів, раніше потрібно було мати із собою товсту пачку гривневих купюр. Але з 30 червня Нацбанк спростив процес обміну валют для українців. Достатньо мати при собі картку з необхідною сумою грошей та розплатитися за валюту через термінал в касі.

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Так само можна й продати долари. Сума у гривні зарахується на ваш картковий рахунок.



Обмінювати валюту стало зручніше / Фото 24 канал

Де купувати валюту:

У банку. Це надійний спосіб, але не позбавлений черг. До того ж часто у відділеннях немає необхідної суми валюти і потрібно замовляти наперед.

Це надійний спосіб, але не позбавлений черг. До того ж часто у відділеннях немає необхідної суми валюти і потрібно замовляти наперед. В обміннику. Зручний, адже обмінників куди більше, ніж банків. Але й ризиковий, оскільки значна їх частина - нелегальні. А відтак там можуть продати фальшиві купюри і ніхто вас не захистить. Тому треба перевіряти, чи є в обмінника ліцензія.

Зручний, адже обмінників куди більше, ніж банків. Але й ризиковий, оскільки значна їх частина - нелегальні. А відтак там можуть продати фальшиві купюри і ніхто вас не захистить. Тому треба перевіряти, чи є в обмінника ліцензія. Онлайн. Цей спосіб відкрився для українців у 2020 році. Маючи валютну або інтернет-каркту, клієнт може просто перевести туди гроші з гривневої картки. Конвертація відбудеться автоматично.

Зверніть увагу, що лімітом обміну валют на рік є 200 тисяч євро. Цю суму Нацбанк залишив без змін.

Бізнес зможе купувати валюту без обмежень

Ще одним кроком політики лібералізації стане зняття обмежень на готівковому ринку для бізнесу.

Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується покупки іноземної валюти під зобов'язання,

– зазначив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

Він додав, що зняття обмежень буде поступовим. Разом з тим цей крок буде найважливішим з-поміж останніх для валютного ринку.

Які валюти не приймають

Водночас українцям масово відмовляють в обміні валюти, якщо долари чи євро пошкоджені. І касири мають на це право, як повідомив Obozrevatel з посиланням на Нацбанк.

До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених і пошкоджених банкнот іноземних валют,

– відзначають в НБУ.

Зокрема, проблеми можуть виникнути з валютою, яка:

має кілька пошкоджень відразу;

значно зношена (стара);

порвана;

має плями фарби.

Що робити з пошкодженими доларами

Проте все ж існує спосіб обміняти пошкоджені іноземні банкноти. Є банки, які їх приймають – на інкасо, – але беруть за це комісію 5 – 50%. Окрім комісії, така процедура ще й потребує часу. Адже прийняті на інкасо банкноти надсилаються до іноземного банку-кореспондента для здійснення обміну на нові банкноти.



Обміняти пошкоджений долар – складніше, ніж гривню / Фото Unsplash

Зазвичай таку послугу пропонує не кожне відділення, а центральні. Наприклад, звернутися до центрального відділення радять в Укрексімбанку та Ощадбанку.

Що робити з пошкодженими гривнями

А от з українськими купюрами все просто – їх можна обмінювати у будь-якому вигляді.

Банки зобов'язані без будь-яких обмежень приймати для обміну від фізичних та юридичних осіб зношені банкноти, які не мають ознак підроблення та мають ознаки зношення або пошкодження: потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Винятками є вкрай сильні пошкодження: склеювання двох купюр чи пошкодження, внаслідок яких купюра зменшилася до 55% і нижче від свого розміру.

Також раніше поширювалася інформація, що купюри старого зразка обмінюються за менш вигідним курсом. Але це неправда. До прикладу, американські долари, неважливо чи 2010 року випуску чи 2020 року – всі мають однакову цінність. Про це 24 канал запевнили в Нацбанку.

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