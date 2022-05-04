Масштаби допомоги

Криптоспільнота перерахувала понад 100 мільйонів доларів для України протягом першого місяця війни. Лише благодійна організація Aid For Ukraine з початку запуску зібрала понад 60 мільйонів доларів у криптовалюті на військові та гуманітарні потреби, повідомило Мінцифри.

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До речі, через цю організацію допомогу Україні перерахував Віталій Бутерін – засновник другої криптовалюти світу Ethereum та росіянин за походженням. Він пожертвував Україні 1 500 ETH, що еквівалентно 5 мільйонам доларів. Половина надійшла організації Aid for Ukraine, інша – благодійному фонду Unchain Fund.

Фінляндія планує передавати Україні вилучені від злочинців криптоактиви, повідомляє Helsingin Sanomat. Невідомо скільки саме отримає Україна, але потенціал допомоги складає 77 мільйонів доларів. І це лише кілька прикладів допомоги.

Чому криптовалюта

Перекази у криптовалюті – це швидко, дешево та безпечно. А головне – таким способом можна обійти бюрократію. До прикладу, фонд "Повернися живим" зник із платформи для зборку коштів Patreon через те, що вона не дозволяє збирати гроші на військові цілі. З криптовалютою не виникає таких проблем. Її можна навіть надсилати анонімно.

Блокчейн дозволяє нам масштабувати наші зусилля так, як це було неможливо для нас раніше. Старі способи залучення грошей іноді дійсно повільні та просто незграбні,

– сказала в інтерв’ю The New York Times Надія Толоконнікова, речниця DAO в Україні.

Гроші, які нам надсилають у криптовалюті, у більшій безпеці. А також вони не залежать від стабільності банківської системи країни, яка перебуває у розпалі війни.

Як допомогти Україні в криптовалюті

Будь-хто може пожертвувати криптовалюту на військові чи гуманітарні потреби України. Криптогаманці для цього можна знайти на сайті Мінцифри. Там є можливість зробити це у біткойнах, Ethereum, Tether, Solana, Dogecoin та багато інших криптовалютах. Також можна допомогти українській армії, купивши NFT.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

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