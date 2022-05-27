Про це стало відомо журналістам 24 каналу завдяки інформації Ради економічної безпеки України (РЕБ).

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Як компанія обходить санкції

"Рыбинсккабель" використовує офшорну компанію "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД" для обходу санкцій:

До середини квітня цього року засновником підприємства був російський олігарх Сергій Прохоров та кіпрська фірма "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД".

Прохоров також є директором тієї ж кіпрської фірми.

Але він та його компанія вийшли зі складу засновників "Рыбинсккабель" у квітні. Ймовірно, це спроба уникнути санкцій.



Зв'язки Прохорова з офшорною компанією / Інфографіка РЕБ

Що відомо про Сергія Прохорова

Прохоров – депутат Законодавчих зборів Пермського краю та член пропутінської Ліберально-демократичної партії Росії. Він також пов'язаний з віцепрезидентом "Роснефти" Андрієм Шишкіном, з яким збирався будувати котеджне містечко.

Рада економічної безпеки України закликає Європу додати до санкційного списку російську компанію "Рыбинсккабель", а Кіпр, який долучився до санкцій ЄС, – ввести санкції проти "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД".

Діяльність зазначених компаній допомагає Росії здійснювати терор в Україні.

Позбавивши країну-агресора підтримки, ми зможемо наблизити перемогу України!

– наголошують в РЕБ.

Довідка: РЕБ – організація, створена українським бізнесом для протидії російській агресії проти України на економічному фронті.

Що виготовляє "Рыбинсккабель"

Рибінський кабельний завод виготовляє деталі для ракетоносіїв "Союз", "Протон", космічного корабля "Прогрес", а також для танків Т-90 та радіолокаційних системах ППО Росії тощо. Цю техніку Росія використовує у війні проти України.

Доказів того, що Росія використовує танки Т-90 на війні проти України – безліч. Зокрема, 9 травня Генштаб ЗСУ показав, як українські військові знищили російський танк Т-90М Прорив (це модифікація Т-90).



Українські військові знищили російський танк / Колаж 24 каналу

Зазначимо, що у 2021 році виручка підприємства "Рыбинсккабель" склала 7 мільярдів рублів (120,2 мільйона доларів).

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