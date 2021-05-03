Підрахунки провела Конференція ООН з торгівлі та розвитку на базі даних національних статистичних управлінь найбільших економік.

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Частка роздрібних онлайн-продажів у 2020 році зросла до 19%, у 2019 році зростання становило 16%.

Яка ситуаціях у країнах

Південна Корея повідомила про найвищу частку – 25,9%, попереднього року було 20,8%,

у Китаї ця частка становила 24,9%,

у Великій Британії – 23,3%,

у США – 14%.

Що кажуть у великих компаніях

Відповідно до звіту ООН, пандемія коронавірусу призвела до змішаних результатів провідних компаній електронної торгівлі у 2020 році.

Туристична компанія Expedia у рейтингу GMV (загальний обсяг товарообігу – 24 канал) впала з 5 місця у 2019 році на 11 у 2020 році, а сервіс пошуку та короткострокової оренди житла Airbnb, опустився у рейтингу з 11 на 13 місце,

– йдеться у повідомленні.

Як і раніше, рейтинг GMV очолює китайська Alibaba, за нею йде американський Amazon.

Загальний обсяг товарообігу для 13 провідних компаній е-комерції виріс на 20,5% до 2,9 трильйона доларів у 2020 році.

Зверніть увагу! Через карантинні обмеження та локдаун українці все більше обирають онлайн-магазини замість звичайних. Україна посіла шосту позицію у рейтингу Payoneer’s Global Seller Index, який відображає темпи приросту прибутків у сфері е-комерції. Це дані за II та III квартали 2020 року.