Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що карантин вихідного дня матиме негативний економічний вплив на сфери туризму й культури. Він прогнозує, що доходи сфери культури й готельного бізнесу скоротяться на 50%.

Карантин вихідного дня дуже сильно вдарить по тих сферах, якими опікується Міністерство культури й інформаційної політики. Про це Олександр Ткаченко заявив в ефірі проєкту "Право на владу", повідомляє 24 канал.

До слова Мінкульт не підтримує, – Ткаченко оцінив ризики карантину вихідного дня

Це культура, креативні індустрії, готелі. Безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні. Як казав один росіянин, "денег нет, но вы держитесь". Ми маємо виходити з іншого: якщо вже схвалено таке рішення, тоді потрібно говорити за компенсації цій сфері в надзвичайно великих масштабах,

– наголосив міністр.

Він підкреслив, що в економічному плані ці сфери вже "впали" на 50% від початку карантину в березні. За словами урядовця, у цьому контексті мовиться про сотні тисяч людей.

"Так, ми опікуємося зараз тими, хто може захворіти. Та всі ці люди зараз живі, а ми говоримо зараз про те, що вони мають піти на вулицю", – заявив Олександр Ткаченко.

Очільник Мінкульту наголошує, що перед схваленням будь-якого рішення слід зважати не лише на здоров'я людей, але й на те, що "ми всі хочемо жити". Втрати сфер туризму й культури від початку року він оцінив у понад 80 мільярдів гривень.

Коротка передісторія: