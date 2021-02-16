За тисячу гривень, які ви відклали під подушку минулого року, зараз можна купити менше. Розповідаємо як інфляція впливає на наші заощадження та що робити, щоб цього уникнути.

Як інфляція впливає на заощадження

Попри те, що Нацбанк таргетує інфляцію на рівні 5±1%, останніми роками вона доволі висока. На скільки зростає інфляція – настільки гроші втрачають свою цінність.

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Починаючи з 2014 року, в Україні спостерігалася висока інфляція:

У 2014 році – 24,9%;

У 2015 році інфляція досягла 43,3%;

У 2016 році споживчі ціни зросли на 12,4%;

У 2017 році інфляція все ще на високому рівні – 13,7%;

У 2018 році рівень інфляції зменшився до 9,8%;

У 2019 році здорожчання цін було на рівні 4,1%;

У 2020 році попри коронакризу інфляція була на рівні 5%.

Саме такими темпами українська гривні втрачала свою цінність. За кілька років заощадження під матрасом втратили половину своєї цінності.

Як зберегти заощадження

Депозит

Депозит у банку – це чудовий спосіб не так заробити, як хоча б захистити свої заощадження. За даними Нацбанку середня ставка дохідності за депозитами у січні 2021 року була на рівні 8%. Якщо вирахувати ПДВ, то є висока ймовірність не лише зберегти гроші від інфляції, але й трохи заробити.

Зверніть увагу, що класти гроші на депозит варто в той банк, який має угоду з Фондом гарантування вкладів. У випадку банкрутства банку свої гроші (сумою до 200 тисяч гривень) можна отримати назад.

Валюта

На жаль, рівень інфляції в Україні ще доволі високий. Тож для збережень можна обрати валюту, яка менше піддається інфляційним коливанням. Популярними є американський долар та євро.

До того ж останніми роками українській гривні притаманні девальваційні процеси – тобто її здешевлення відносно цих валют. Відтак, лише у 2020 році гривня впала на 20% відносно долара за підрахунками журналістів 24 каналу.

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Інвестиції

Звісно найкращим заощадженням можуть стати інвестиції в різного роду активи – золото, акції, нафту, фондові індекси чи навіть криптовалюту. Це прибутково, але водночас ризиковано.

Проте, в Україні поки що слабко розвинені умови для того, щоб населення вільно інвестувало, як це роблять американці чи європейці.

Заощадити на омріяну квартиру чи автомобіль значно легше, коли не маєте кредитів. Щоб погасити їх та наблизитися до мрії, замовте послугу перекредитування від IdeaBank та отримайте подарунок.