Як економно жити у Чехії: лайфхаки для українських заробітчан

Джерело:24 канал
Чехія приваблює українських заробітчан своєю стабільною економікою та значно вищими зарплатами. Проте, щоб не витратити зайвого, варто взяти до уваги лайфхаки, якими користуються самі чехи.
Оренда житла
Орендувати житло через рієлторів найпоширеніший спосіб, проте далеко не найдешевший. Якщо ви бажаєте заощадити під час пошуку житла, то вам на допомогу можуть прийти тематичні групи у соціальній мережі фейсбук. Адже, ви там можете переконатись у тому, що житло в оренду вам пропонують реальні люди, а не шахраї. Ще одним способом заощадити на оренді житла – шукати роботу, де одразу пропонують безкоштовне житло разом з працевлаштуванням. До прикладу, на сайті Jobportal у таких вакансіях завжди є помітка "Безкоштовне житло".
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Ціни на оренду житла у Чехії
Популярні групи у фейсбуці з пошуку житла
У Чехії ціна комунальних платежів є досить високою, а отже близько третини всіх витрат займає саме оплата платіжок. Проте, якість комунальних послуг у країні досить висока. Значною мірою на це впливає той фактор, що жителі країни можуть обирати собі постачальника послуг.
На ціни у комунальній платіжці будуть впливати такі фактори, як: кількість осіб, що проживає разом та приладами якими вони будуть користуватись. В середньому родина з трьох осіб витрачає на комунальні послуги близько 240 євро, а за різні послуги на одного будуть приблизно наступні:
Активіст з екологічної організації "Duha" Ян Пінчьос у коментарі для радіо Свобода зазначає, що самі чехи вважають себе марнотратами, адже вони на четвертому місці в Європі за споживанням електроенергії. Він разом з однодумцями розробив проєкт "Не плати", що має підштовхнути людей не витрачати гроші на те, що їм не потрібно. Головна ідея проєкту – заклик берегти ресурси нашої планети.
Проєкт "Не платіть" / Фото радіо Свобода
Щонайменше, слід утеплити всі вікна, двері й шпарини. Краще один раз витратитись на сучасну техніку, яка споживає менше. Також замінити всі лампочки на енергоощадні,
– зауважує пан Піньос.
Корисним додатком для охочих заощадити на купівлі продуктів у супермаркетах може стати додаток kupi.cz. За допомогою додатку, який можна звантажити, як на операційну систему Android, так і на IOS, користувач може переглядати актуальні акційні пропозиції у різних супермаркетах.
Найдешевшим способом пересування у будь-якому місті звичайно є громадський транспорт. У Чехії можливо пересуватись містом за допомогою: метро, трамвая, автобуса, фунікулера. Проте, якщо ви бажаєте заощадити, то варто придбати проїзний квиток з яким ви дещо зможете зменшити свої витрати на транспорт.
У Чехії проїзний квиток буває двох видів:
Перш ніж обирати мобільного оператора, буде доречним для себе визначити чим саме ви будете користуватись найбільше: дзвінками за кордон чи у межах країни, смс, або ж для вас важлива лише наявність інтернету.
Найбільш поширеними чеськими операторами зв'язку є: