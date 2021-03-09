Як економно жити у Чехії: лайфхаки для українських заробітчан

Чехія приваблює українських заробітчан своєю стабільною економікою та значно вищими зарплатами. Проте, щоб не витратити зайвого, варто взяти до уваги лайфхаки, якими користуються самі чехи.

Оренда житла

Орендувати житло через рієлторів найпоширеніший спосіб, проте далеко не найдешевший. Якщо ви бажаєте заощадити під час пошуку житла, то вам на допомогу можуть прийти тематичні групи у соціальній мережі фейсбук. Адже, ви там можете переконатись у тому, що житло в оренду вам пропонують реальні люди, а не шахраї. Ще одним способом заощадити на оренді житла – шукати роботу, де одразу пропонують безкоштовне житло разом з працевлаштуванням. До прикладу, на сайті Jobportal у таких вакансіях завжди є помітка "Безкоштовне житло".

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Ціни на оренду житла у Чехії

Квартира: у маленьких містах ціна буде значно нижча та починатиметься з 8 тисяч крон, проте сягатиме до 20 тисяч крон, або й вище. Також значною мірою на ціну впливатиме й місце розташування та умови.

у маленьких містах ціна буде значно нижча та починатиметься з 8 тисяч крон, проте сягатиме до 20 тисяч крон, або й вище. Також значною мірою на ціну впливатиме й місце розташування та умови. Кімната: в середньому ціна буде починатись від 6 тисяч крон до 8 тисяч крон, залежно від того це буде кімната у Празі чи в невеликому місті.

в середньому ціна буде починатись від 6 тисяч крон до 8 тисяч крон, залежно від того це буде кімната у Празі чи в невеликому місті. Ліжко: так зване койкомісце може коштувати іноземцю від 2 до 5 тисяч крон.

Популярні групи у фейсбуці з пошуку житла

Комунальні послуги

У Чехії ціна комунальних платежів є досить високою, а отже близько третини всіх витрат займає саме оплата платіжок. Проте, якість комунальних послуг у країні досить висока. Значною мірою на це впливає той фактор, що жителі країни можуть обирати собі постачальника послуг.

Ціни комунальних послуг

На ціни у комунальній платіжці будуть впливати такі фактори, як: кількість осіб, що проживає разом та приладами якими вони будуть користуватись. В середньому родина з трьох осіб витрачає на комунальні послуги близько 240 євро, а за різні послуги на одного будуть приблизно наступні:

Електрика, опалення та гаряча вода – близько 40 євро

Обслуговування під'їзду – близько 5 євро.

Решту витрат становитимуть такі послуги, як: витрати на газ, кабельне, каналізацію, ремонт у будинку, тощо.

Як заощадити

Активіст з екологічної організації "Duha" Ян Пінчьос у коментарі для радіо Свобода зазначає, що самі чехи вважають себе марнотратами, адже вони на четвертому місці в Європі за споживанням електроенергії. Він разом з однодумцями розробив проєкт "Не плати", що має підштовхнути людей не витрачати гроші на те, що їм не потрібно. Головна ідея проєкту – заклик берегти ресурси нашої планети.

Проєкт "Не платіть" / Фото радіо Свобода

Щонайменше, слід утеплити всі вікна, двері й шпарини. Краще один раз витратитись на сучасну техніку, яка споживає менше. Також замінити всі лампочки на енергоощадні,

– зауважує пан Піньос.

Купівля продуктів

Корисним додатком для охочих заощадити на купівлі продуктів у супермаркетах може стати додаток kupi.cz. За допомогою додатку, який можна звантажити, як на операційну систему Android, так і на IOS, користувач може переглядати актуальні акційні пропозиції у різних супермаркетах.

Громадський транспорт

Найдешевшим способом пересування у будь-якому місті звичайно є громадський транспорт. У Чехії можливо пересуватись містом за допомогою: метро, трамвая, автобуса, фунікулера. Проте, якщо ви бажаєте заощадити, то варто придбати проїзний квиток з яким ви дещо зможете зменшити свої витрати на транспорт.

У Чехії проїзний квиток буває двох видів:

Звичайний, що коштує близько 670 крон на місяць.

Іменний – на такому проїзному квитку буде розміщене ваша фото та дані, про особу, що ним володіє. Такий квиток виготовлюють на замовлення, але ціна буде нижча ніж звичайно та становитиме близько 540 крон на місяць.

Мобільний зв'язок

Варто зазначити, що у Чехії досить високі штрафи за безоплатний проїзд. Так не добросовісний пасажир буде змушений заплатити близько 850 крон.

Перш ніж обирати мобільного оператора, буде доречним для себе визначити чим саме ви будете користуватись найбільше: дзвінками за кордон чи у межах країни, смс, або ж для вас важлива лише наявність інтернету.

Найбільш поширеними чеськими операторами зв'язку є:

Vodafone CZ . Сайт Europa Workintense виділяє цього мобільного оператора, як безумовного фаворита серед заробітчан, оскільки у тарифний план, за близько 200 крон, одразу включені дзвінки у межах Чехії, що коштують близько 3,5 крон за хвилину та можливість обрати 4 номери на які користувач зможе телефонувати по зниженій вартості за близько 1,9 крони, смс повідомлення, що коштуватимуть у межах 1,9 крони, інтернет з розрахунку 100 мегабайтів за суму близько 49 крони та дзвінки закордон – близько 5,04 крони.

. Сайт Europa Workintense виділяє цього мобільного оператора, як безумовного фаворита серед заробітчан, оскільки у тарифний план, за близько 200 крон, одразу включені дзвінки у межах Чехії, що коштують близько 3,5 крон за хвилину та можливість обрати 4 номери на які користувач зможе телефонувати по зниженій вартості за близько 1,9 крони, смс повідомлення, що коштуватимуть у межах 1,9 крони, інтернет з розрахунку 100 мегабайтів за суму близько 49 крони та дзвінки закордон – близько 5,04 крони. T-mobile – є найпопулярнішим серед місцевих жителів та пропонує користувачам послуги у середньому за такою ціною: вартість картки – 200 крон, дзвінки у межах Чехії по 3,9 крони, дзвінки в Україну по 12 крон, а смс по 1,9 крони.

– є найпопулярнішим серед місцевих жителів та пропонує користувачам послуги у середньому за такою ціною: вартість картки – 200 крон, дзвінки у межах Чехії по 3,9 крони, дзвінки в Україну по 12 крон, а смс по 1,9 крони. O2 (Telefónica) – також користується досить значною популярністю серед місцевого населення. Особливістю мобільного оператора є те, що споживач може придбати не лише типовий тарифний план, а й тарифний пакет, що призначений для мандрівників під назвою Go online.