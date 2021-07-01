Як економити на мобільному зв'язку: дієві поради

Без мобільного зв'язку важко себе уявити у сучасному світі. На перший погляд, може здатись, що послуги мобільного оператора коштують не так вже й багато, але за рік набігає чи мала сума. Однак, заощадити на цьому цілком реально, як саме – розповідаємо далі.

Тарифний план

Тарифний план повинен бути вигідним та актуальним

Найперше, що слід перевірити – ваш тарифний план та з'ясувати які саме послуги входять до нього. Адже, більшість з нас навіть не пам'ятають його назви, не говорячи вже про різні нюанси тарифної пропозиції від оператора за яку сплачують кожного місяця.

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Чи можна змінити тарифний план без вашого відома

Тарифний план оператор може змінити без вашого відома. Ви подумаєте, що це неможливо, однак – це цілком законно. Вся річ у тому, що згідно з законом, оператор повинен повідомити своїх споживачів мобільних послуг за 10 днів до змін, але через те, що переважно вони зареєстровані, як ЗМІ, то можуть просто сповістити про них на своєму сайті.

Тож, врешті-решт, через такі метаморфози у вас можуть не лише змінитись умови тарифного плану, наприклад, менше хвилин на інші номери чи вища плата за смс, але й зрости його вартість.

Влучний набір послуг у тарифі

При виборі тарифного плану важливо проаналізувати які саме для вас послуги актуальні: тривалість дзвінків, кількість інтернету та смс тощо. Адже, іноді дешевше може вийти просто додатково заплатити за якусь послугу, а не купувати дорожчий тариф.

Так, до прикладу, ви можете зазвичай здійснювати короткотривалі дзвінки, тож для вас важливо яка вартість першої хвилини з'єднання та наступна. Буває так, що перші хвилини найдорожчі, а чим довше ви говорите – тим менше заплатите. Тому, обов'язково цікавтесь навіть такими дрібними моментами.

Також ви можете придбати телефон з гніздом одразу для карток декількох операторів й у такий спосіб заощаджувати не лише власні кошти, але й кошти своїх близьких. Але якщо у вашому телефоні лише одне гніздо, то не поспішайте засмучуватись, адже нині у більшості операторів доступна опція електронної сім карти.

Заощадити на мобільному зв'язку цілком реально, потрібно лише бути уважним до дрібниць / Фото Pexels

Заощаджуйте за допомогою інтернету

Намагайтесь замінювати внутрішньомережеві дзвінки й спілкуватись за допомогою VoIP-сервісів. Мається на увазі Skype, Google, Viber тощо. Також ви можете більш активно використовувати месенджери на кшталт Telegram, WhatsApp чи Facebook.

У більшості з нас вдома й так вже встановлений Wi-Fi за який ви щомісяця сплачуєте, або цілком реально зловити безкоштовну мережу на вулиці чи у якомусь закладі й у такий спосіб трохи заощадити.

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Позбудьтесь зайвого

Досить часто більшість з нас переплачує через свою неуважність, або ж лінь. Велика кількість операторів мобільного зв'язку, у гонитві за тим, щоб отримати як найбільший прибуток, підключає своїм користувачам додаткові послуги. Наприклад, вам приходить смс, що замість гудків у вас тепер гратиме мелодія останнього хіта. Зараз ця послуга безкоштовна, однак, якщо ви бажаєте її надалі відключити, то потрібно про це повідомити оператора.

Таким чином, більшість навіть не замислюючись, просто блокує екран свого смартфону й продовжує займатись власними справами, а через декілька хвилин й зовсім забуває про це смс. Однак, через якийсь час, нав'язана послуга перестає бути безкоштовною й з вас починає знімати додаткові кошти. У випадку, якщо у вас ще й налаштоване автоматичне списання коштів з картки, то ви взагалі можете навіть й не здогадуватись, що сплачуєте зайві кошти.

Тож, щоб не витрачати фінанси даремно, а краще примножувати їх, не забувайте перевіряти сайт вашого мобільного оператора, час від часу, та аналізувати актуальність для себе послуг, якими користуєтесь.