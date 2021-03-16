Як економити на косметиці: корисні лайфхаки та поради

Джерело:24 канал
Різні косметичні засоби займають левову частку нашого щомісячного бюджету. На чому дійсно можливо зекономити та якими лайфхаками варто скористатись при виборі косметичних засобів, читайте на Економіка 24.
Заплатити менше – не завжди значить дійсно заощадити, а ведучи мову про засоби по догляду за обличчям та декоративну косметику варто пам'ятати, що потрібно бути особливо уважним. Тож пропонуємо для початку визначитись с тими категоріями товарів на яких економити не варто. Адже, скупий платить двічі.
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Через те, що ми тональну основу та будь-які креми ми наносимо безпосередньо на нашу шкіру слід надавати перевагу лише якісній продукції й на це є два вагомих аргументи.
Парфуми це та продукція, яку ми розпилюємо не лише на одяг, але й на шкіру. Тож, якщо ви вирішите заощадити на парфумерній продукції, то є великий ризик того, що ви отримаєте алергічну реакцію, або ж навіть незначний опік.
Все через те, що досить часто виробники дешевих засобів економлять на складових свого продукту, щоб їх ціна була максимально низька. Тож краще надайте перевагу туалетній воді, або ж парфумованим спреям замість сумнівних парфумів з низькою ціною.
До речі, є два простих лайфхаки для будь-якої туші:
Купуючи будь-який косметичний продукт в першу чергу слід не лише вивчити склад на зворотній етикетці, але й варто звернути увагу на активні інгредієнти. Продукти з однаковими активними інгредієнтами будуть робити майже те ж саме, навіть якщо процентне співвідношення трохи відрізняється. Тож в цілому, купуючи дорожчий засіб з ідентичними активними інгредієнтами ви переплачуєте лише за упакування та безпосередньо за сам запах продукту.
Не варто нехтувати косметикою з мас-маркету, адже вона часом нічим не гірша за своїх люксових аналогів. Тож перед тим як іти за новими косметичними засобами слід ретельно вивчити склад та знайти відповідні аналоги, а вже прийшовши до магазину, ви можете скористатись тестером та визначити свого фаворита.
Обираючи між шопінгом в універмазі та дисконтним магазином, або ж взагалі форматом онлайн шопінгу – перший варіант варто поставити в кінець списку. Все досить просто. Через високу орендну плату задля вдалого місця розташування магазин може підіймати ціни на продукцію, або ж уникати знижок та акцій.Досить часто шопінг в онлайн форматі може виявитись набагато дешевшим й ви можете заощадити значну суму, замовивши косметичний продукт, на сайті в інтернеті. В Україні одним із популярних сайтів, де можна придбати косметику, є makeup.com.ua. Тут досить часто покупець може натрапити на приємні акції та знижки внаслідок чого вдасться зекономити.
Варто пам'ятати, що будь-який косметичний засіб чи продукт має свій термін придатності. Тож, навіть якщо ви роками користуєтеся одним і тим самим кремом й не зраджуєте йому, все ж складно передбачити, що саме раптом може знадобитися вашій шкірі через місяць. Навіть попри те, що всі товари з часом дорожчають, немає сенсу заставляти полички кремами й сироватками "про запас", адже це досить не раціонально.
Проте, така політика не стосується товарів, що мають здатність швидко закінчуватись. До прикладу, гель для душу, шампунь, або ж ваш щоденний крем для тіла. Такі продукти дійсно варто брати, коли вони беруть участь в акціях по типу "1 + 1 = 3".Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.