Різні косметичні засоби займають левову частку нашого щомісячного бюджету. На чому дійсно можливо зекономити та якими лайфхаками варто скористатись при виборі косметичних засобів, читайте на Економіка 24.

На чому не варто економити

Заплатити менше – не завжди значить дійсно заощадити, а ведучи мову про засоби по догляду за обличчям та декоративну косметику варто пам'ятати, що потрібно бути особливо уважним. Тож пропонуємо для початку визначитись с тими категоріями товарів на яких економити не варто. Адже, скупий платить двічі.

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Перелік категорій на яких економити не варто:

креми для обличчя та повік,

тональна основа та консилер,

пудра, рум’яна та хайлайтер,

базові тіні матової текстури,

парфумерія,

пензлі для макіяжу.

Не економте на тональній основі та кремах

Через те, що ми тональну основу та будь-які креми ми наносимо безпосередньо на нашу шкіру слід надавати перевагу лише якісній продукції й на це є два вагомих аргументи.

Якщо засіб не якісний, то він може як мінімум забити ваші пори, а у гіршому випадку може спричинити алергічну реакцію, або ж висипання. Якщо тональна основа буде не якісна, то скоріш за все не протримається на вашому обличчі не досить довго, а отже вам доведеться декілька разів на день переробляти макіяж. Тож ви будете щомісячно витрачати велику кількість продукту, а отже, інвестиція у неякісний продукт досить сумнівна.

Чому не варто економити на парфумах

Парфуми це та продукція, яку ми розпилюємо не лише на одяг, але й на шкіру. Тож, якщо ви вирішите заощадити на парфумерній продукції, то є великий ризик того, що ви отримаєте алергічну реакцію, або ж навіть незначний опік.

Все через те, що досить часто виробники дешевих засобів економлять на складових свого продукту, щоб їх ціна була максимально низька. Тож краще надайте перевагу туалетній воді, або ж парфумованим спреям замість сумнівних парфумів з низькою ціною.

Як заощадити на косметиці

Перелік категорій на яких цілком можливо зекономити:

Олівці для губ.

Туш.

До речі, є два простих лайфхаки для будь-якої туші:

Якщо ваша улюблена туш вже закінчилась, то можете подарувати їй ще одне життя. Для цього лише потрібно додати в продукт кілька капель розчину для контактних лінз або очні каплі. Використовуйте кісточку від старої туші, що вам подобалась з новим бюджетним продуктом. Додає віям об'єм та підкручує їх аплікатор, а не сам продукт. Тож можете сміливо використовувати кісточку від іншої туші.

Блиск для губ.

Тіні для брів.

Креми для рук та ніг.

Цікавий факт. У 2013 році фінансовий сайт Mint.com опублікував цікаве дослідження згідно з яким жінка витрачає на косметичні товари 15 тисяч доларів протягом свого життя.

Порівнюйте активні інгредієнти

Купуючи будь-який косметичний продукт в першу чергу слід не лише вивчити склад на зворотній етикетці, але й варто звернути увагу на активні інгредієнти. Продукти з однаковими активними інгредієнтами будуть робити майже те ж саме, навіть якщо процентне співвідношення трохи відрізняється. Тож в цілому, купуючи дорожчий засіб з ідентичними активними інгредієнтами ви переплачуєте лише за упакування та безпосередньо за сам запах продукту.

Шукайте бюджетні аналоги

Не варто нехтувати косметикою з мас-маркету, адже вона часом нічим не гірша за своїх люксових аналогів. Тож перед тим як іти за новими косметичними засобами слід ретельно вивчити склад та знайти відповідні аналоги, а вже прийшовши до магазину, ви можете скористатись тестером та визначити свого фаворита.

Уникайте універмагів

Обираючи між шопінгом в універмазі та дисконтним магазином, або ж взагалі форматом онлайн шопінгу – перший варіант варто поставити в кінець списку. Все досить просто. Через високу орендну плату задля вдалого місця розташування магазин може підіймати ціни на продукцію, або ж уникати знижок та акцій.

Досить часто шопінг в онлайн форматі може виявитись набагато дешевшим й ви можете заощадити значну суму, замовивши косметичний продукт, на сайті в інтернеті. В Україні одним із популярних сайтів, де можна придбати косметику, є makeup.com.ua. Тут досить часто покупець може натрапити на приємні акції та знижки внаслідок чого вдасться зекономити.

Не купуйте косметику на "потім"

Варто пам'ятати, що будь-який косметичний засіб чи продукт має свій термін придатності. Тож, навіть якщо ви роками користуєтеся одним і тим самим кремом й не зраджуєте йому, все ж складно передбачити, що саме раптом може знадобитися вашій шкірі через місяць. Навіть попри те, що всі товари з часом дорожчають, немає сенсу заставляти полички кремами й сироватками "про запас", адже це досить не раціонально.

Проте, така політика не стосується товарів, що мають здатність швидко закінчуватись. До прикладу, гель для душу, шампунь, або ж ваш щоденний крем для тіла. Такі продукти дійсно варто брати, коли вони беруть участь в акціях по типу "1 + 1 = 3".

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