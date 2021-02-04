Як екологічний спосіб життя може заощадити наші фінанси

Живучі екологічно можливо не лише зробити свій внесок у покращення світової екології, але й заощадити чи малу суму грошей. Як жити заощадливою з користю для планети – далі у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Обираючи екологічний спосіб життя, одразу можемо виділити декілька приємних для себе плюсів: турбота про навколишнє середовище, власне здоров'я та заощадження бюджету. Загалом, спосіб такого заощадливого "зеленого" життя досить простий та можна описати, як: заміняй усе одноразове багаторазовим.

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Альтернатива побутовій хімії

Ні для кого не секрет, що більшість сучасних мийних засобів є зовсім не екологічними, а велика частина з них, після миття посуду, прання чи генерального прибирання у кінцевому результаті потрапляє в ґрунти. Тож, обираючи натуральні засоби, ми не лише допомагаємо навколишньому середовищу, але й економимо гроші у власному гаманці.

В середньому мийний засіб для посуду у магазині коштує до 30 гривень, тоді як його екологічна альтернатива – суха гірчиця – близько 22 гривень за 200 грамів. Також можна замінити й інші засоби, такі як: засіб для миття підлоги, вікон, прання, тощо. Їх альтернативою можуть стати, наприклад, сода, сіль, лимонна кислота та інші натуральні продукти. Таким чином, ми можемо зекономити досить не малу суму грошей щомісяця.

Поїздки на велосипеді

Пересуваючись по місту на велосипеді ви маєте змогу не лише заощадити щоденні витрати на проїзд, але й тримати своє тіло у спортивній формі. До того ж це чудовий спосіб уникнути поїздки на роботу чи навчання у переповненому громадському транспорті, витрачаючи час на довгі затори.



Поїздки на велосипеді економлять час, гроші і бережуть природу / Unsplash

Проїзд у громадському транспорті в Україні в середньому коштує від 4 до 8 гривень за одну поїздку, а якщо ви ще й робите декілька пересадок, аби дістатись до місця призначення, то факт значного заощадження на лице.

Електромобіль

Електромобілі не лише нині на піку популярності, але й в змозі допомогти нам заощадити на пальному. Якщо ви не уявляєте своє життя без власного автомобіля, то чому б не зробити вибір у бік електроновинок?

До того ж таким чином ми можемо винести свій вклад в очищення повітря у власному місті. Якщо перейти до розрахунків, то маємо наступні дані:

Приблизна вартість бензину складає від 23 до 31 гривні за літр. Тоді як підзарядити годину електромобіль буде коштувати від 15 до 30 гривень в середньому.

Якщо рахувати скільки буде коштувати проїхати 100 кілометрів на електромобілі та на автомобілі, то цифри будуть наступними: 1 кіловат за годину водієві обійдеться в близько 1,70 – 2 гривні, тож 100 кілометрів власнику стануть у 30 гривень. А от з автомобілем ситуація наступна. Ті самі 100 кілометрів можуть стати у суму близько 100 – 150 гривень.

Звичайно, що ціна та підрахунки досить відносні, адже важливо враховувати не лише погодні умови, а й що у кожній області та місті ціна на пальне різниться на пару гривень, а також врахувати розхід пального різних моделей автомобілів, та й ціна підзарядки, що теж може коливатись.

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Екошопер

Чи помітили ви як останнім часом стало модно ходити з екошопером замість пакета, до того ж це майже щоденно буде заощаджувати вам кошти. Так світові модниці давно вже роблять свій вибір у бік шоперів та плетеної авоськи.



Ходити з екошоперами не лише вигідно, але й естетично / Pexels

З не екологічними пакетами, що розкладаються від 30 до 200 років ми стикаємось щодень, починаючи з продуктових магазинів. Здавалося б, ну що нам тих гривня чи дві яких ми переплачуємо, складаючи свій продуктовий кошик до пакета, замість тканинного шопера. Проте, пропонуємо замислитись на декілька хвилин і порахувати скільки приблизно ви ходите щомісяця до магазину та витрачаєте ці незначні, задавалось би, пару гривень. Як результат за місяць може набігти чи мала сума, яку ви б могли заощадити.

Знижка на напої та їжу

Безліч закладів по всій Україні час від часу влаштовують акції під час яких можна не мало зекономити, взявши каву у власне горнятко, або ж попросивши покласти їжу у власний бокс, замість стандартного пластикового або ж паперового. Так екоспоживач може отримати у закладі, або кав'ярні знижку у розмірі від 10% до навіть 25% відсотків.

Багато хто гадає, що паперові стаканчики з кавою, або контейнери не шкодять нашому довкіллю, проте це не зовсім так. Ви ніколи не замислювались як так виходить, що звичайний картон, або папір розмокає, а ці стаканчики ні? Все просто. Більшість переносних посудин для кави являють собою щось середнє між пластиком та папером, які переробити неможливо.