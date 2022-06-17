Як довго ще триматимуться високі ціни на пальне: прогноз на найближчий рік

Зниження попиту на нафту

Алан Гелдер, аналітик Wood Mackenzie, вважає, що на нинішні рекордні ціни на бензин та дизельне паливо в США, Європі та інших країнах знизили світовий попит на нафту на близько 1 мільйон барелів на добу. Це своєю чергою становить приблизно 1% світового попиту.

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Система виглядає дуже, дуже напруженою, поки не з'явиться невеликий запас нових (переробних) потужностей, – ділиться Гелдер.

За даними WoodMac, прибуток, який нафтопереробні заводи отримують від перегонки сирої нафти в паливо, таке як бензин і дизельне паливо, знаходиться на рекордно високому рівні. Мовиться про близько 30 доларів за барель.

Зниження видобутку російської нафти

Американська автомобільна асоціація нещодавно повідомила, що за останні 12 місяців вартість пального в США зросла на 62% й досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

У зв'язку з санкціями Заходу щодо Росії через війну в Україні, знизився видобуток російської нафти та обсяг нафтоперероблювання. Це ж своєю чергою серйозно порушило потоки нафти по всьому світу, що призвело до зростання цін на нафту.

У WoodMac очікують, що у 2023 році ціни на нафту в середньому складуть близько 100 доларів за барель проти 110 доларів в цьому році. Ціни на нафту марки Brent 17 червня знаходяться на рівні близько 120 доларів за барель.

Нафтопереробний сектор

Wood Mackenzie також зауважують, що нині нафтопереробні заводи намагаються щосили задовольнити світовий попит на пальне. Однак ситуація зміниться лише в другій половині 2023 року. Цьому сприятиме запуск нових нафтопереробних заводів, в тому числі на Близькому Сході.

Також Гелдер підкреслив, що нафтопереробний сектор працює на максимумі, де це можливо, і приділяє першорядну увагу дизельному паливу. Разом з тим пропозиція залишається недостатньою для задоволення попиту, оскільки економіка продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19.