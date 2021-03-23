Фінансові цілі невіддільна частина нашого життя, а щоб завжди досягати поставленої мети варто дослухатись до детальної інструкції. Дієві фінансові поради, далі у матеріалі Економіка 24.

Що таке фінансова мета

Будь-яка фінансова мета може бути виражена в, наприклад:

заробітку конкретної суми грошей, якщо метою є збільшення капіталу,

або в матеріальному варіанті, якщо мова йде про покупку нового будинку, машини тощо.

Цікаво Як навчитись заощаджувати за допомогою короткострокових фінансових цілей

Типи фінансових цілей

Експерти зазвичай виділяють три типи фінансових цілей, що переростають одна в одну, залежно від терміну їх реалізації.

Короткострокові – терміном від 1 до 3 місяців.

Середньострокові – період досягнення від 3 місяців до року.

Довгострокові – час досягнення більше ніж 1 рік.

Як правильно формувати фінансову мету

Чіткість та послідовність

Намагайтесь сформувати свою ціль, або ж мету максимально чітко та конкретно для себе. Наприклад, ви хочете зробити косметичний ремонт – визначте точну дату коли розпочнете зміни у своєму житлі.

Зробіть прорахунки

Порахуйте яка сума вам знадобиться для досягнення вашої фінансової мети, або ж цілі. Якщо ваша фінансова мета вимагає значних витрат, то можете розбити довгострокову ціль на декілька короткострокових.

Почніть накопичувати

Останній етап у формуванні вашої фінансової мети – точка відліку накопичень. Візьміть суму, яку бажаєте заощадити та розділіть на той період через який ви бажаєте досягнути свою мету. Тепер ви знаєте скільки вам потрібно заощаджувати з кожного отриманого доходу, щоб ціль втілити в життя. Звичайно, ви можете скорегувати термін реалізації, виходячи в ваших фінансових можливостей.

Практичні поради, як реалізувати фінансову мету

Якість краще кількості. Не варто ставити перед собою занадто багато цілей, адже так ви ризикуєте не сконцентруватись на жодній з цілей. Чим більше термін, тим менше цілей. Чим глобальніше ваша фінансове завдання, тим більше часу для реалізації вона потребує. Тож, експерти не радять одночасно ставити перед собою більше ніж 2 – 3 довгострокові цілі. Й навпаки, дрібні цілі досягаються куди швидше. Їх може бути до 5 максимум. Розбийте на етапи. Для підтримки мотивації й відстеження прогресу ваші довгострокові та середньострокові цілі варто розбивати на декілька більш дрібних етапів. В міру їх досягнення ставити нові, й рухатись далі. Цілі можна коригувати. Запланувати що-небудь конкретне на тривалий термін досить складно. Особливо в умовах не завжди стабільної економіки. Поставлені фінансові завдання, через 1 – 2 роки можуть бути вже не такими актуальними для вас та досить обтяжливими в грошовому плані. Проте, у такому випадку, не варто відмовлятися від них зовсім, краще змінити план по їх досягненню. Облік і фіксація. Після постановки цілей вкрай бажано зафіксувати їх. На папері, в телефоні чи будь-де інде. Тримати в голові їх теж можна, але так ви не будете бачити повної картини: скільки потрібно грошей загалом, скільки часу залишилося до виконання, яких результатів ви досягли. Сталість і фінансові звички. Намагайтеся формувати в собі позитивні фінансові звички. Виробіть в собі звичку робити все те, що прописали у своєму фінансовому плані чи бюджеті на місяць. Почніть з малого. Часто досить важко щось запланувати й тут же досягти чого-небудь серйозного одразу. Краще починати з невеликих і короткострокових цілей. Їх реалізація надихне вас та підготує до більш серйозних фінансових завдань.

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