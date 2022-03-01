Як допомогти українській армії фінансово: 4 способи

Українці боряться з Росією на різних фронтах: військовому, дипломатичному, інформаційному та волонтерському. Кожен з них критично важливий.

Долучитися до допомоги може кожен й фінансово, перебуваючи навіть в укритті. У Держспецзв'язку зібрали кілька способів, як надіслати гроші на потребу Збройних сил України.

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Дія

У застосунку Дія, клікнувши на головному екрані Допомогти армії. Таким способом вже зібрано понад 55 мільйонів гривень (станом на 18:30 1 березня).

Portmone

Ковідну тисячу можна перевести на рахунок армії за посиланням. Станом на 28 лютого вже вдалося зібрати понад 1,5 мільярда гривень з рахунків "єПідтримка".

Банки

Спецрахунок Нацбанку – UA843000010000000047330992708

Monobank: у додатку натисніть Інші платежі — Благодійність — Підтримка армії або фонду "Повернись живим"

️Приват24 з рахунку Бонус+

️Альфа-Банк — у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі — Допомога ЗСУ

Криптогаманці

️BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

️ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

️TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

️DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

️SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

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