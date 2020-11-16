Президент Володимир Зеленський 16 листопада провів чергову селекторну нараду щодо ситуації з коронавірусом. У ній також взяв участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який запропонував спосіб допомогти підприємцям у карантин вихідного дня.

Про перебіг селекторної наради, в якій взяли участь Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Олексій Данілов й інші, розповідає Офіс Президента України.

Цікаво У Раді вже зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня: деталі

Прем'єр-міністр повідомив, що уряд вже підготував і реалізує програму додаткових заходів для бізнесу й людей, що втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Серед прикладів він навів відновлення програми підтримки малих підприємців з дітьми, а також програму з часткового безробіття, коли уряд компенсує частину зарплати працівників.

Також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в межах програми "5-7-9%", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов'язань,

– розповів Денис Шмигаль.

Він також підкреслив, що вже провів низку зустрічей з бізнесом, якого обмежили в карантин вихідного дня. У наступні кілька днів планують лише посилювати цю роботу.