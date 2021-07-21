Адміністрації Байдена буде неприємно, – Фурса про критику угоди щодо "Північного потоку-2"
Джерело:24 канал
Німеччина та США можуть укласти угоду щодо газопроводу "Північний потік-2". Однак якщо Україна публічно виступить проти цього, то адміністрації Джозефа Байдена буде неприємно.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що у Конгресі завжди була двопартійна опозиція щодо "Північного потоку-2". Через це коли Україна "нацьковує" конгресменів, то усе збігається з їхнім баченням.
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Байден налагоджує відносини з Німеччиною
За словами Фурси, Байден не хоче мати протистояння з Конгресом, адже це не в його інтересах. Однак для президента США першочерговим є відновлення союзницьких відносин з Німеччиною, які значною мірою зруйнував Дональд Трамп.
Водночас адміністрації Байдена не сподобається критика угоди щодо "Північного потоку-2".
Це дійсно буде неприємно адміністрації Джозефа Байдена,
– зазначив інвестиційний банкір.
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Чи запрацює газопровід
Як припустив Фурса, якщо Конгрес заборонить Байдену щось робити чи підписувати й зобов'яже його ввести санкції саме проти німецьких партнерів, то теоретично це може тимчасово зупинити проєкт. Однак такий розвиток подій малоймовірний.
"Скоріш за все, 99,9% "Північний потік-2" запрацює. Просто питання вже чи на повну потужність, чи ні", – підсумував інвестиційний банкір.
Фурса розповів про "Північний потік-2": дивіться відео
"Північний потік-2": коротко
- За інформацією ЗМІ, США та Німеччина мають намір укласти угоду щодо "Північного потоку-2". У чорновому варіанті документа німецька сторона обіцяє певні заходи на дії Росії.
- У Конгресі виступили проти угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
- Радник Держдепу США Дерек Шолле спростував інформацію про те, що нібито Україну просили утриматись від критики "Північного потоку-2". Там заявили, що Україна має свій голос.
- Варто зауважити, що Україна та Польща заявили, що "Північний потік-2" є безпековою загрозою для всієї Європи.