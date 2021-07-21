Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що у Конгресі завжди була двопартійна опозиція щодо "Північного потоку-2". Через це коли Україна "нацьковує" конгресменів, то усе збігається з їхнім баченням.

До теми Економічні інтереси Німеччини і США виявилися важливішими, ніж підтримка України, – Фурса

Байден налагоджує відносини з Німеччиною

За словами Фурси, Байден не хоче мати протистояння з Конгресом, адже це не в його інтересах. Однак для президента США першочерговим є відновлення союзницьких відносин з Німеччиною, які значною мірою зруйнував Дональд Трамп.

Водночас адміністрації Байдена не сподобається критика угоди щодо "Північного потоку-2".

Це дійсно буде неприємно адміністрації Джозефа Байдена,
– зазначив інвестиційний банкір.

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Чи запрацює газопровід

Як припустив Фурса, якщо Конгрес заборонить Байдену щось робити чи підписувати й зобов'яже його ввести санкції саме проти німецьких партнерів, то теоретично це може тимчасово зупинити проєкт. Однак такий розвиток подій малоймовірний.

"Скоріш за все, 99,9% "Північний потік-2" запрацює. Просто питання вже чи на повну потужність, чи ні", – підсумував інвестиційний банкір.

Фурса розповів про "Північний потік-2": дивіться відео

"Північний потік-2": коротко

  • За інформацією ЗМІ, США та Німеччина мають намір укласти угоду щодо "Північного потоку-2". У чорновому варіанті документа німецька сторона обіцяє певні заходи на дії Росії.
  • У Конгресі виступили проти угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
  • Радник Держдепу США Дерек Шолле спростував інформацію про те, що нібито Україну просили утриматись від критики "Північного потоку-2". Там заявили, що Україна має свій голос.
  • Варто зауважити, що Україна та Польща заявили, що "Північний потік-2" є безпековою загрозою для всієї Європи.