Як банки працюватимуть на День Конституції

17 червня 2022 , 05:43
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Джерело:

Нацбанк

Національний банк України пояснив, як українські банки працюватимуть на День Конституції. Зокрема роботу не переноситимусь з 27 червня.

Відповідну інформацію повідомили в Національному банку України. Зокрема там додали також, як працюватиме система електронних платежів. 

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 Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на День Конституції

Національний банк України скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 02 липня 2022 року. Крім того, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України,
– повідомив Нацбанк.  

Саме тому 27 та 28 червня банки працюватимуть в звичайному режимі. Натомість субота 02 липня 2022 року буде звичайним вихідним днем.

Нацбанк пояснив, як здійнюватимуться електронні платежі

У Національному банку України пояснили, як працюватиме система електронних платежів. Зокрема 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі:

  • система електронних платежів (СЕП);
  • система депозитарного обліку депозитарію Національного банку;
  • депозитарної установи Національного банку;
  • система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

  • у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;
  • 28 червня 2022 року – датою 28 червня 2022 року;
  • у період із 02 до 04 липня 2022 року – датою 04 липня 2022 року.

Національний банк України пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб в умовах воєнного стану:

  • відбувалось проведення міжбанківських переказів;
  • здійснювалась робота системи депозитарного обліку Національного банку.

Окрім того, у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби клієнтів.

Робота банківської сфери під час ввоєнного стану

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Автор: Діана Квасневська