Як банки працюватимуть на День Конституції

Національний банк України пояснив, як українські банки працюватимуть на День Конституції. Зокрема роботу не переноситимусь з 27 червня.

Відповідну інформацію повідомили в Національному банку України. Зокрема там додали також, як працюватиме система електронних платежів.

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Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на День Конституції

Національний банк України скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 02 липня 2022 року. Крім того, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України,

– повідомив Нацбанк.

Саме тому 27 та 28 червня банки працюватимуть в звичайному режимі. Натомість субота 02 липня 2022 року буде звичайним вихідним днем.

Нацбанк пояснив, як здійнюватимуться електронні платежі

У Національному банку України пояснили, як працюватиме система електронних платежів. Зокрема 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі:

система електронних платежів (СЕП);

система депозитарного обліку депозитарію Національного банку;

депозитарної установи Національного банку;

система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;

28 червня 2022 року – датою 28 червня 2022 року;

у період із 02 до 04 липня 2022 року – датою 04 липня 2022 року.

Національний банк України пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб в умовах воєнного стану:

відбувалось проведення міжбанківських переказів;

здійснювалась робота системи депозитарного обліку Національного банку.

Окрім того, у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби клієнтів.

Робота банківської сфери під час ввоєнного стану

На початку березня пояснили, що в Україні навіть в умовах воєнного стану працює система SWIFT та міжнародні системи грошових переказів.

Наприкінці травня фахівчиня з комунікацій "Приватбанку" в регіонах Докія Кузьменко розповіла, що робота банківських карток за кордоном відрегульована, тобто люди можуть знімати кошти тільки з обмеженнями. Зокрема з гривневих рахунків клієнт за кордоном може зняти 50 тисяч гривень або еквівалент на місяць. З валютних рахунків – 100 тисяч гривень або еквівалент на день.

Варто пригадати, що на початку березня у Національний банк України дозволив українцям виїжджати за кордон із сумами в понад 10 тисяч євро. Проте декларація валюти на суму понад 10 тисяч євро залишається дійсною.

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