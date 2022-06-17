Відповідну інформацію повідомили в Національному банку України. Зокрема там додали також, як працюватиме система електронних платежів.
Зауважте У ЄС назвали суму активів Центробанку Росії, які заморозили
Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на День Конституції
Національний банк України скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 02 липня 2022 року. Крім того, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України,
– повідомив Нацбанк.
Саме тому 27 та 28 червня банки працюватимуть в звичайному режимі. Натомість субота 02 липня 2022 року буде звичайним вихідним днем.
Нацбанк пояснив, як здійнюватимуться електронні платежі
У Національному банку України пояснили, як працюватиме система електронних платежів. Зокрема 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі:
- система електронних платежів (СЕП);
- система депозитарного обліку депозитарію Національного банку;
- депозитарної установи Національного банку;
- система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.
Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:
- у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;
- 28 червня 2022 року – датою 28 червня 2022 року;
- у період із 02 до 04 липня 2022 року – датою 04 липня 2022 року.
Національний банк України пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб в умовах воєнного стану:
- відбувалось проведення міжбанківських переказів;
- здійснювалась робота системи депозитарного обліку Національного банку.
Окрім того, у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби клієнтів.
Робота банківської сфери під час ввоєнного стану
- На початку березня пояснили, що в Україні навіть в умовах воєнного стану працює система SWIFT та міжнародні системи грошових переказів.
- Наприкінці травня фахівчиня з комунікацій "Приватбанку" в регіонах Докія Кузьменко розповіла, що робота банківських карток за кордоном відрегульована, тобто люди можуть знімати кошти тільки з обмеженнями. Зокрема з гривневих рахунків клієнт за кордоном може зняти 50 тисяч гривень або еквівалент на місяць. З валютних рахунків – 100 тисяч гривень або еквівалент на день.
- Варто пригадати, що на початку березня у Національний банк України дозволив українцям виїжджати за кордон із сумами в понад 10 тисяч євро. Проте декларація валюти на суму понад 10 тисяч євро залишається дійсною.
Дивіться також – як працюють українські банки в умовах війни: відео