Western Union зупинила проведення грошових переказів у Росії та Білорусі

Платіжна система Western Union з 24 березня припинила проведення грошових переказів у Росії та Білорусі через агресію проти України.

Компанія звернулася до Центробанку Росії із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем.

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Ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі,

– заявили в компанії.

Зауважимо, що Western Union підтримує Україну у боротьбі проти агресора. Так, ще 10 березня компанія пообіцяла надати 500 тисяч євро гуманітарної допомоги українцям. Перші 100 тисяч пішли на медичну допомогу, підтримку психічного здоров’я та послуги захисту тим українці, які виїхали до Польщі, Молдови та Румунії.

Нагадаємо, що раніше з російського ринку пішли платіжні системи Visa та Mastercard. А також всі операції в Росії та Білорусі припинила American Express.

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