WebMoney припинив усі операції з рублевими гаманцями

У WebMoney повідомили, що електронна платіжна система припинила всі операції з рублевим гаманцем. Однак гроші користувачів на рахунках пообіцяли повернути.

Припинення операцій з рублевим гаманцем

Операції з російськими гаманцями (P та R-гаманці) в системі WebMoney стали недоступними 11 лютого через відкликання ліцензії у розрахункового банку, мовиться про АТ банк "ККБ". У WebMoney зауважили, що причина, через яку відкликана ліцензія в "ККБ", очевидно, немає жодного стосунку до пояснень, котрі зазначені у пресрелізі російського центробанку.

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Банк ніколи не був причетний до обслуговування ""тіньового" грального бізнесу, нелегальних учасників фінансового ринку". Наявні в нашому розпорядженні тексти надуманих, не пов'язаних із фактичною діяльністю кредитної організації розпоряджень виглядають лише як формальне дотримання процедури відкликання ліцензії Банку,

– йдеться в заяві WebMoney.

Що буде з коштами користувачів

У електронній системі інтернет-розрахунків зауважили, що заморожені електронні кошти учасників WebMoney будуть виплачені їхнім власникам.

Система (WebMoney – 24 канал) докладе всіх доступних юридичних та фінансових зусиль для якнайшвидшої компенсації вартості заблокованих інструментів,

– поділились у WebMoney.

На думку експерта, якою він поділився у коментарі "РИА", в сегменті онлайн-гаманців лідерство поступово переходить гаманцям від найбільших банків та компаній (наприклад, ЮMoney, Qiwi), а альтернативні сервіси (Система швидких платежів та міжбанківські перекази) та відсутність комісій за цифрові банківські послуги роблять сервіси онлайн-гаманців менш актуальними.

Що відомо про WebMoney WebMoney – це електронна система миттєвих інтернет-розрахунків, середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції. Система працює в Росії з 1998 року. Також нагадаємо, що система інтернет-розрахунків працювала й в Україні з 2003 по 2018 роки.

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