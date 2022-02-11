Припинення операцій з рублевим гаманцем
Операції з російськими гаманцями (P та R-гаманці) в системі WebMoney стали недоступними 11 лютого через відкликання ліцензії у розрахункового банку, мовиться про АТ банк "ККБ". У WebMoney зауважили, що причина, через яку відкликана ліцензія в "ККБ", очевидно, немає жодного стосунку до пояснень, котрі зазначені у пресрелізі російського центробанку.
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Банк ніколи не був причетний до обслуговування ""тіньового" грального бізнесу, нелегальних учасників фінансового ринку". Наявні в нашому розпорядженні тексти надуманих, не пов'язаних із фактичною діяльністю кредитної організації розпоряджень виглядають лише як формальне дотримання процедури відкликання ліцензії Банку,
– йдеться в заяві WebMoney.
Що відомо про WebMoneyWebMoney – це електронна система миттєвих інтернет-розрахунків, середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції. Система працює в Росії з 1998 року. Також нагадаємо, що система інтернет-розрахунків працювала й в Україні з 2003 по 2018 роки.
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