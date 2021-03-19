Взяв кредит у банку — отримай подарунок: умови пропозиції

Джерело:24 канал
Українці часто беруть кредит на різні потреби. Та це можна робити з додатковою користю. Як отримати подарунок, взявши кредит у банку, читайте на Економіка 24.
Завдяки позиці можна розвинути свій бізнес, купити автомобіль мрії чи хоча б вилізти з інших боргів. При цьому на клієнтів Ідея Банку ще й очікує приємний сюрприз у вигляді електрочайника.
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Пропозиція для нових клієнтів банку триває до 31 березня, тож варто поспішити, щоб нею скористатися. 24 канал розпитав експертку Управління маркетингу Ідея Банку Руслану Куліковську, як це зробити.
Подарунок від Ідея Банку / Фото Ідея Банк
Для подарунка потрібно виконати кілька простих умов:
У клієнта повинні бути непогашені кредити в інших банках.
Клієнту потрібно оформити заявку на кредит "Зустрічна пропозиція" в Ідея Банку.
Клієнт повинен оформити кредит на суму від 40 тисяч гривень, щоб отримати подарунок.
Це послуга з перекредитування – фактично новий кредит, який на вигідних умовах дозволяє погасити до 5 кредитів в інших банках.
Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень терміном до 60 місяців.
Руслана Куліковська розповідає, що перевагами кредиту є його економність, зручність та нові можливості для клієнтів.
Руслана Куліковська про переваги кредиту / Фото Ідея Банку
Зверніть увагу, що відсоткова ставка за кредитом "Зустрічна пропозиція" – від 52,18% до 77,84%.