Українці часто беруть кредит на різні потреби. Та це можна робити з додатковою користю. Як отримати подарунок, взявши кредит у банку, читайте на Економіка 24.

Завдяки позиці можна розвинути свій бізнес, купити автомобіль мрії чи хоча б вилізти з інших боргів. При цьому на клієнтів Ідея Банку ще й очікує приємний сюрприз у вигляді електрочайника.

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Пропозиція для нових клієнтів банку триває до 31 березня, тож варто поспішити, щоб нею скористатися. 24 канал розпитав експертку Управління маркетингу Ідея Банку Руслану Куліковську, як це зробити.



Подарунок від Ідея Банку / Фото Ідея Банк

Хто може отримати подарунок

Для подарунка потрібно виконати кілька простих умов:

Наявність кредитів

У клієнта повинні бути непогашені кредити в інших банках.

Заявка на новий кредит

Клієнту потрібно оформити заявку на кредит "Зустрічна пропозиція" в Ідея Банку.

Це можна зробити особисто у будь-які точці продажу Банку, взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код. Це зручно, адже Ідея Банк має широке представництво по всій Україні – 208 точок. Найближчу шукайте на мапі .

у будь-які точці продажу Банку, взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код. Це зручно, адже Ідея Банк має широке представництво по всій Україні – 208 точок. Найближчу шукайте на . Або ж подайте заявку онлайн на сайті Ідея Банку і отримайте рішення щодо видачі кредиту менш ніж за 1 хвилину.

на сайті Ідея Банку і отримайте рішення щодо видачі кредиту менш ніж за 1 хвилину. Оформити заявку можна також за телефоном – 35-53 та 55-00.

Сума кредиту

Клієнт повинен оформити кредит на суму від 40 тисяч гривень, щоб отримати подарунок.

Кредит "Зустрічна пропозиція"

Це послуга з перекредитування – фактично новий кредит, який на вигідних умовах дозволяє погасити до 5 кредитів в інших банках.

Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень терміном до 60 місяців.

Руслана Куліковська розповідає, що перевагами кредиту є його економність, зручність та нові можливості для клієнтів.



Руслана Куліковська про переваги кредиту / Фото Ідея Банку

Економність . Основна причина для перекредитування – це більш вигідні умови. Завдяки йому можна суттєво зменшити щомісячний платіж за кредитами.

. Основна причина для перекредитування – це більш вигідні умови. Завдяки йому можна суттєво зменшити щомісячний платіж за кредитами. Зручність . Кредит "Зустрічна пропозиція" особливо зручний для тих, хто має кілька кредитів в інших банках. Адже всі платежі по кредитах об’єднуються в один. Відтак не потрібно закидати гроші на різні картки чи ходити у різні відділення банків.

. Кредит "Зустрічна пропозиція" особливо зручний для тих, хто має кілька кредитів в інших банках. Адже всі платежі по кредитах об’єднуються в один. Відтак не потрібно закидати гроші на різні картки чи ходити у різні відділення банків. Додаткові гроші. Необов'язково всю суму кредиту використовувати на погашення попередніх кредитів. Надлишок можна використовувати для власних поточних потреб. До того ж кредит можна погасити достроково.

Зверніть увагу, що відсоткова ставка за кредитом "Зустрічна пропозиція" – від 52,18% до 77,84%.