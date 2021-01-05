Всього за 2 хвилини в Україні можна закрити підприємницьку діяльність. Для цього не потрібно виходити з дому, що особливо зручно під час карантину. Проте одного закриття ФОПа не достатньо.

Під час карантину деяких ФОПів звільнили від сплати податків, але більшість повинні це робити все одно. З вимушеним припиненням діяльності, виникла потреба у закритті ФОПа. Як це можна зробити легко та швидко, не виходячи з дому – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Закриття ФОП у "Дія"

Цей спосіб займе у вас всього 2 хвилини. Процес значно спростили. Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, тепер – всього 12.

1. Вам знадобиться цифровий електронний підпис. Як його отримати — читайте у матеріалі: Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?

Якщо коротко: це можна зробити у ЦНАПі, ПриватБанку або іншій установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі списком таких установ можна ознайомитися на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку.

2. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Уся важлива інформація вже зберігається в системі – ви маєте лише перевірити чи вона правильна та підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису, йдеться на сайті Дія.

4. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.

5. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті. Також його відправляють електронною поштою.



Як закрити ФОП: інструкція / Інфографіка 24 каналу

Що таке Дія?Це державні послуги онлайн. Є додаток та сайт. Додаток можна використовувати, щоб пред'явити документи: паспорт, водійське посвідчення, документи на автомобіль тощо.



Також портал дає доступ до різного роду послуг від оформлення ФОПа, отримання довідок до послуги при народженні дитини тощо.

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Про що варто пам'ятати?

Закрити ФОПа можна лише за умови, що ви сплатили всі податки, навіть за місяць, коли закриваєте. У державній фіскальній службі потрібно дізнатися чи є у вас непогашені податки і сплатити, якщо такі є. Тільки тоді вас знімуть з обліку у Центрі обслуговування платників податків за місцем реєстрації. У Дії пояснюють як це відбувається.

Як це відбувається для ФОПів на спрощеній системі?

1. Ви маєте сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП, або за квартал, якщо були у 3 групі єдиного податку.

2. Після сплати треба подати декларацію платника єдиного податку за квартал, у якому було закрито ФОП (наприклад, якщо ви припинили діяльність ФОПу в травні, слід подати декларацію за 2-й квартал). Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Як це відбувається для ФОПів на загальній системі?

1. Ви маєте подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття ФОПу. Ця звітність подається за період з початку року до дня, коли ви закрили ФОП.

2. Протягом 10 днів після подання звітності ви маєте сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Це все можна зробити онлайн у Кабінеті платника податків.

Крім сплати податків й подання звітності важливо:

Якщо ви маєте ліцензію (наприклад, на продаж алкоголю або сигарет) – її слід анулювати.

Після припинення діяльності потрібно також закрити всі банківські рахунки ФОПа.

Як закрити ФОПа особисто?

Під час карантину радимо вам скористатися описаним вище онлайн-способом закрити ФОПа. Та якщо це не для вас, можете зробити це особисто.

1. Вам знадобиться номер платника податків (Реєстраційний номер облікової картки платника податків – РНОКПП).

2. Заяву треба подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Послуга безкоштовна.

3. Для цього заповніть та підпишіть заяву, завантаживши її форму – тут.

"Сплячі" ФОПи ж часто-густо зареєстровані далеко від нинішнього місця проживання чи перебування власне підприємця. Тут можливий варіант – завірити підпис на заяві у нотаріуса і відправити документ держреєстратору листом з повідомленням про вручення. Для цього потрібна точна адреса підрозділу податкової і певна кількість грошей для оплати послуг нотаріуса.

Після цього потрібно буде виконати всі ті кроки, що й онлайн-способом: сплатити всі податки та борги, подати звітність, знятися з обліку в податковій, анулювати ліцензії, якщо такі є та закрити банківський рахунок.

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