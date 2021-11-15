Так, Зеленський наголосив, що, крім українського вугілля, буде 7 кораблів-панамаксів. Вони прибудуть до портів найближчим часом.

Важливо Ніхто не залишиться без світла і тепла, – Зеленський пообіцяв, що відключень не буде

Перший крок до енергетичної незалежності

За словами президента, вугілля, яке доставлять морем, повністю закриє потреби в енергетичній сфері до кінця року. Якщо буде потрібно, то й до кінця всього опалювального сезону.

Ми не купуємо вугілля у сепаратистів... Ми не платимо і не платитимемо тим, хто не визнає нашу незалежність,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна робить перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності.

Зверніть увагу! Низка російських ЗМІ писали, що буцімто українська делегація у ТКГ просила про можливість купляти вугілля з окупованого Донбасу. Звісно ж, це виявилось неправдою.

Дивіться відеозвернення Зеленського: Що треба знати про дефіцит вугілля в Україні Ситуація з вугіллям в Україні була дещо складною ще з жовтня. У листопаді запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 мільйона тонн. У Міненергетики зазначали, що лише за останній тиждень вони знизились майже на 12%.

Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. У Москві казали, що попит на це паливо зріс у них самих.

Стверджували, якщо Україна не розв'яже проблему з дефіцитом вугілля, то почергові від'єднання від електромережі (віялові відключення) можуть стати реальністю. До слова, Зеленський у відеозверненні запевнив, що ніяких відключень не буде.