Вже втратили приблизно 30% промисловості, – економіст сказав, чи вистачить Україні продовольства
Війна не впливає позитивно на економіку України. Однак завдяки допомозі наших партнерів ця галузь тримається.
Рівень біди є фантастичним. Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.
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Він пояснив, що зараз повинні початися весняні польові роботи. На Одещині та Миколаївщині (де можливо) вони почалися. Однак Херсон точно не почне польові роботи.
Продовольства вистачить не на 1 рік
Ймовірно, Україна не виконає завдання уряду та не збере врожай – хоча б 70% у порівнянні з 2021 роком.
Ми вже втратили приблизно 30% української промисловості. Це матиме дуже серйозні наслідки для ВВП України,
– наголосив Пендзин.
Експерт зауважив, що жодним чином воєнні дії не сприяють розвитку економіки. Однак активна допомога наших партнерів вже призвела до того, що валютні резерви Національного банку України не зменшилися, а фінансова система працює стабільно.
"Продовольства Україні вистачаить – навіть не на один рік", – додав Пендзин.
Економіст сказав, чи вистачить Україні продовольства: дивіться відео