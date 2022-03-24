Рівень біди є фантастичним. Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.

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Він пояснив, що зараз повинні початися весняні польові роботи. На Одещині та Миколаївщині (де можливо) вони почалися. Однак Херсон точно не почне польові роботи.

Продовольства вистачить не на 1 рік

Ймовірно, Україна не виконає завдання уряду та не збере врожай – хоча б 70% у порівнянні з 2021 роком.

Ми вже втратили приблизно 30% української промисловості. Це матиме дуже серйозні наслідки для ВВП України,

– наголосив Пендзин.

Експерт зауважив, що жодним чином воєнні дії не сприяють розвитку економіки. Однак активна допомога наших партнерів вже призвела до того, що валютні резерви Національного банку України не зменшилися, а фінансова система працює стабільно.

"Продовольства Україні вистачаить – навіть не на один рік", – додав Пендзин.

Економіст сказав, чи вистачить Україні продовольства: дивіться відео