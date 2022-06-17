Вже стабільніше, ніж у 2014 році, – економіст дав прогноз щодо гривні

На готівковому ринку станом на 17 червня продовжує триматися динаміка подорожчання. Однак зараз ситуація набагато стабільніша, ніж була у 2014 – 2015 роках.

І це разом з тим, що країна зіткнулася зі ще більшою кількістю викликів, але банківська система зараз набагато сильніша. Усе це завдяки правильним діям Нацбанку. Про це 24 каналу сказав економіст, член Ради Національного банку України Василь Фурман.

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Яка доля гривні

За його словами, Нацбанк заявляв про те, що у період війни політика фіксованого курсу є кращою, ніж та, яку проводили до цього.

І це правда. Ми бачимо, що сьогодні все набагато стабільніше, ніж у 2014 – 2015 роках,

– зауважив Фурман.

І додав, що професіоналізм відіграє головну роль у таких питаннях. А підняття облікової ставки дало можливість зберегти кошти населення та бізнесу та забезпечити безперебійне функціонування банківської системи.

"На перспективу, щодо гривні, ми сказали про те, що у майбутньому НБУ перейде до політики "плаваючого" курсоутворення. Просто не зараз. Для цього потрібні передумови, зокрема, щоб запрацював експорт", – наголосив Фурман.

Він зазначив, що Нацбанк не дає прогнозів щодо того, що буде з гривнею. Однак він може зараз чітко сказати, що чим швидше закінчиться війна, тим менше буде витрат.

Гроші на потреби армії

За ці дні війни бізнес та громадяни перерахували на рахунок НБУ понад 17 мільярдів гривень. Нацбанк ці гроші використовує на потреби Міноборони, Нацполіції, Нацгвардії. Ці гроші вже відправили на потреби військових. Зараз на рахунках залишилось 90 мільйонів гривень.

"Армію у величезних сумах фінансує державний бюджет. Це сотні мільярдів гривень. Разом з тим, у перший день повномасштабної війни, НБУ відкрив спеціальний рахунок із закликом допомогти армії. Тому, що рівень довіри до Нацбанку зараз великий", – додав економіст.

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Ситуація з курсом валют

Перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова прокоментувала в інтерв'ю 24 каналу ситуацію з курсом валют після в Україні. За її словами, надважливий фактор на валютному ринку – це співвідношення пропозиції та попиту.

Крім того, вона висловила впевненість, що після завершення війни Україна не залишиться сам на сам зі своїми викликами. А з відбудовою країни та відновленням економіки стабілізується ситуація і з іншими питання.

Також у Національному банку України спрогнозували, яким буде курс долара після війни.

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