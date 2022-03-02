Вже нічого не варті: акції російського Сбербанку коштують 2 центи

Ще восени акції найбільшого російського банку Сбербанку торгувалися на рівні 20 доларів за штуку. Але з вторгненням Росії в Україну вони обвалилися на 99,8%.

У середу, акції Сбербанку торгуються на рівні 2 центи на Лондонській біржі.

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До речі, різке падіння акцій банку почалося ще до вторгнення Росії в Україну, а з перших повідомлень про концентрацію військ. Проте остаточний обвал відбувся після накладання санкцій міжнародними партнерами України.

Російський Сбербанк, найбільший банк Росії, заявив про те, що він вдвічі піднімає ставки та повністю виходить з європейського ринку.

Їм немає місця в Європі, в них немає можливості працювати далі,

– заявив Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України.

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