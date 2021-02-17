Вже не США: яка країна стала найбільшим торговим партнером Євросоюзу
Основним та найбільшим торговим партнером Євросоюзу став Китай. Цій країні вдалося обігнати Сполучені штати Америки у 2020 році.
Джерело:ВВС
За 2020 рік товарообіг між Китаєм та ЄС сягнув 709 мільярдів доларів. Водночас такий показник для США та ЄС сягає 671 мільярд доларів.
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Хоча економіка Китаю зазнала краху у першому кварталі через пандемію коронавірусу, її відновлення наприкінці року стимулювало попит на товари з ЄС.
Китай був єдиною великою світовою економікою, де у 2020 році спостерігалося зростання, що стимулювало попит на європейські авто та предмети розкоші.
Водночас варто зауважити, що експорт з Китаю в Європу виграв завдяки високому попиту на медичне обладнання та електроніку.
Торгівля ЄС з іншими країнами
США та Великобританія залишаються найбільшими експортними ринками ЄС, торгівля з обома країнами значно впала, як показала статистика.
"У торгівлі зі Сполученими штатами Америки зафіксовано значне падіння як імпорту (13,2%), так і експорту (8,2%)", – підкреслили у Євростаті.
Прогнози на 2021 рік
- Аналітики роблять позитивні прогнози для світової торгівлі у 2021 році. Вони вважають, що ситуація покращиться після складного 2020.
- За даними IHS Markit, реальна вартість світової торгівлі зросте на 7,6% після передбачуваного скорочення на 13,5% у 2020 році.
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