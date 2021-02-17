Основним та найбільшим торговим партнером Євросоюзу став Китай. Цій країні вдалося обігнати Сполучені штати Америки у 2020 році.

За 2020 рік товарообіг між Китаєм та ЄС сягнув 709 мільярдів доларів. Водночас такий показник для США та ЄС сягає 671 мільярд доларів.

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Хоча економіка Китаю зазнала краху у першому кварталі через пандемію коронавірусу, її відновлення наприкінці року стимулювало попит на товари з ЄС.

Китай був єдиною великою світовою економікою, де у 2020 році спостерігалося зростання, що стимулювало попит на європейські авто та предмети розкоші.

Водночас варто зауважити, що експорт з Китаю в Європу виграв завдяки високому попиту на медичне обладнання та електроніку.

Довідка. Згідно з даними Євростату, у 2020 році імпорт з Китаєм вдалося збільшити на 5,6%, експорт – на 2,2%. Торговий дефіцит ЄС з Китаєм також виріс – зі 199 до 219 мільярдів доларів.

Торгівля ЄС з іншими країнами

США та Великобританія залишаються найбільшими експортними ринками ЄС, торгівля з обома країнами значно впала, як показала статистика.

"У торгівлі зі Сполученими штатами Америки зафіксовано значне падіння як імпорту (13,2%), так і експорту (8,2%)", – підкреслили у Євростаті.

Прогнози на 2021 рік