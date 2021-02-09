Вже 10 енергоблоків на українських ТЕС – в аварійному стані

16:09

Станом на 9 лютого на аварійному ремонті перебувають 10 енергоблоків електростанцій України. Раніше їх було 9, однак ввечері 8 лютого зупинили 4 блок Ладижинської ТЕС, що входить до групи компаній ДТЕК.