Вже 10 енергоблоків на українських ТЕС – в аварійному стані

Джерело:фейсбук Андрія Жупанина
Станом на 9 лютого на аварійному ремонті перебувають 10 енергоблоків електростанцій України. Раніше їх було 9, однак ввечері 8 лютого зупинили 4 блок Ладижинської ТЕС, що входить до групи компаній ДТЕК.
За словами нардепа Жупанина, на ремонті перебувають блоки ТЕС загальною потужністю 6 500 МВт.
Важливо Аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях України: деталі
Раніше у минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3 000 МВт. Аварійні блоки позначені червоним,
– зауважив політик.
Нардеп зазначив, що дефіцити, які виникли внаслідок таких проблем, покривають інші генерувальні компанії, а також імпорт електроенергії.
"Таке відчуття, що у нас наче пороблено з цією енергетикою", – підсумував Жупанин.