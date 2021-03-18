СБУ каже, що "АрселорМіттал" отримує з бюджету більше, ніж платить: компанія заперечує

Іван Баканов заявив, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" з держбюджету отримує більше, ніж платить податків. У компанії відповіли, що заява глави Служби безпеки України "не відповідає дійності".

Свою заяву Іван Баканов зробив під час виступу на нараді з питань дотримання вимог законодавства у сфері екології в Офісі генпрокурора.

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Що сказав Баканов про "АрселорМіттал"

За його словами, під час роботи над кримінальним провадженням СБУ аналізувала кількість податків, які "АрселорМіттал" платить і які відшкодовує з держбюджету.

Ця інформація ще потребує перевірки, але попередньо "АрселорМіттал" з державного бюджету отримує більше, ніж сплачує до державного бюджету,

– зазначив Баканов.

Глава СБУ додав, що у межах кримінальної справи встановили, що "АрселорМіттал" занизив платежі за користування надрами на більш ніж 2 мільярди гривень.

Крім того, за словами Баканова, діяльність підприємства негативно впливає на здоров'я жителів Кривого Рогу. Зокрема, на рак хворіють родичі голови СБУ, його сусід, однокласники та однокурсники.

Що голові СБУ відповіли в компанії

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що "висловлювання Івана Баканова про сплату підприємством податків не відповідають дійсності".

Компанія вже направила голові СБУ офіційний лист з коректною інформацією про сплату податків і зборів за останні 6 років. Керівництво підприємства сподівається, що опубліковані ЗМІ заяви є результатом некоректного інформування керівника СБУ його підлеглими,

– йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" використовує передбачений законодавством механізм відшкодування ПДВ. Підприємство запевняє, що зверталося за відшкодуванням лише власних грошей, які були витрачені на сплату ПДВ до держбюджету при імпорті товарів, а також ПДВ, сплаченого українським постачальникам товарів, робіт, послуг.

У компанії також додали, що держава досі розраховується з "АрселорМіттал Кривий Ріг" за заборгованостями, які виникли через несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість до 2015 року. Сума боргу наразі становить приблизно 100 мільйонів гривень.