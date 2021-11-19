ВВП України зросте до 2,3% замість 4,5% у 2021 році: J.P. Morgan різко погіршив прогноз
Джерело:"Ітерфакс–Україна"
Банк J.P. Morgan різко погіршив прогноз економічного зростання України у 2021 році з 4,5% до 2,3%. Прикметно, що банк при цьому зберіг прогноз росту у наступному році на 5%.
J.P. Morgan погіршив проноз для України
"Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% проти раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні 197 мільярдів доларів (з 2022 року – на рівні 227 мільярдів доларів)", – йдеться у заяві J.P. Morgan.
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Також аналітики банку відмітили, що озвучена Держстатом попередня оцінка росту ВВП України у липні – вересні цього року у 2,4% у річному вимірі розчарувала, оскільки прогноз J.P. Morgan передбачав ріст на 6,7% за цей період.Важливо! У J.P. Morgan допускають ризик слабшого зростання ВВП у четвертому кварталі й, як наслідок, зростання на 2% або менше у 2021 році.
Дефіцит поточного рахунку за підсумками року становитиме 1,2% ВВП, наступного року заглибиться до 2,3% ВВП. При цьому дефіцит держбюджету аналітики прогнозують у 2021 році на рівні 3,9% проти закладених у законі про держбюджет на 2021 рік 5,5%,
– вважають аналітики J.P. Morgan.
Інші прогнозу росту ВВП у 2021 році
- НБУ в останньому інфляційному звіті погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.
- Прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль налаштований більш оптимістично й вважає, що ВВП зросте на щонайменше 3,5%, однак "хотілося б мати 4%".
- МВФ прогнозує зростання ВВП України на 3,5%.
- За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2021 році становитиме 3,8%.
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
Яка в Україні ситуація з інфляцією
Також у J.P. Morgan вважають, що інфляція в Україні вже досягла свого піку у жовтні, однак базовій інфляції ще доведеться досягти піку. Нагадаємо, у жовтні інфляція в Україні склала 10,9% у річному вимірі. У вересні ж вона оновила трирічний максимум й сягнула 11% річних.
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Якою буде рівень інфляції у 2021 – 2022 роках
- У 2021 році J.P. Morgan очікує інфляцію на рівні 9,4% річних,
- У2022 році – 8,3% річних.