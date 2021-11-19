J.P. Morgan погіршив проноз для України

"Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% проти раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні 197 мільярдів доларів (з 2022 року – на рівні 227 мільярдів доларів)", – йдеться у заяві J.P. Morgan.

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Також аналітики банку відмітили, що озвучена Держстатом попередня оцінка росту ВВП України у липні – вересні цього року у 2,4% у річному вимірі розчарувала, оскільки прогноз J.P. Morgan передбачав ріст на 6,7% за цей період.

Важливо! У J.P. Morgan допускають ризик слабшого зростання ВВП у четвертому кварталі й, як наслідок, зростання на 2% або менше у 2021 році.

Дефіцит поточного рахунку за підсумками року становитиме 1,2% ВВП, наступного року заглибиться до 2,3% ВВП. При цьому дефіцит держбюджету аналітики прогнозують у 2021 році на рівні 3,9% проти закладених у законі про держбюджет на 2021 рік 5,5%,

– вважають аналітики J.P. Morgan.

Інші прогнозу росту ВВП у 2021 році

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Яка в Україні ситуація з інфляцією

Також у J.P. Morgan вважають, що інфляція в Україні вже досягла свого піку у жовтні, однак базовій інфляції ще доведеться досягти піку. Нагадаємо, у жовтні інфляція в Україні склала 10,9% у річному вимірі. У вересні ж вона оновила трирічний максимум й сягнула 11% річних.

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Якою буде рівень інфляції у 2021 – 2022 роках

У 2021 році J.P. Morgan очікує інфляцію на рівні 9,4% річних,

У2022 році – 8,3% річних.