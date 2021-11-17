ВВП України зросте на 3% замість 4,5% у 2021 році: чому Bank of America погіршив прогноз
Джерело:"Ітерфакс–Україна"
Bank of America погіршив прогноз економічного зростання України у поточному році. Це може спричинити невиплату за ВВП-варантами у 2023 році й збільшує ймовірність викупу купонів Міністерством фінансів.
Чому Bank of America погіршили прогноз
Аналітики Bank of America підкреслили, що вони не лише знижують прогноз росту економіки України у поточному році, але й звернули увагу на ризики (виплати за ВВП-варантами).
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Ми знижуємо наш прогноз зростання реального ВВП до 3% цього року й відзначаємо подальші ризики зниження навіть при такому консервативному прогнозі,
– зауважують аналітики.
Ризики та незначний негативний вплив
Якщо ріст реального ВВП не перевищить 3% у 2021 році, то виплати за ВВП-варрантами не відбудуться другий рік поспіль, що саме по собі може знизити ринковий апетит до інструменту, застерігають у Bank of America.
Вони додають, що перегляд прогнозу росту ВВП надасть лише незначний негативний вплив на оцінку справедливої вартості, яка наразі становить близько 95-100 базисних пунктирів, а очікуване сильніше зростання у 2022 році дозволить це дещо компенсувати.
Однак ми також відзначаємо, що при ринковій вартості інструменту нижче номінальної, ймовірність викупу може почати збільшуватися,
– йдеться у прогнозі Bank of America.
Як зросло ВВП України у III кварталі
За даними Держстату, у III кварталі (липень – вересень) ВВП України зріс до 2,4%. Тож зважаючи на ці показники, аналітики банку вважають, що за підсумками січня – вересня він складе близько 2% у річному вимірі.
Щомісячні дані з липня вказали на широкомасштабне уповільнення всіх основних показників внутрішнього попиту: роздрібних продажів, будівництва, промислового виробництва та інших,
– зазначають у Bank of America.
Що може позитивно вплинути на ріст ВВП
Аналітики вважають, що українська економіка все ще може отримати імпульс від рекордного врожаю в цьому році, що може означати дещо сильніше зростання в четвертому кварталі 2021 року.
Однак висока волатильність базової статистики компонентів ВВП, а також обмеження у зв'язку з пандемією можуть створити додаткові ризики уповільнення зростання в жовтні – грудні,
– застерігають у Bank of America.
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Перешкоди на шляху до відновлення економіки у 2022 році
Основні перешкоди на шляху до відновлення у 2022 році у Bank of America вбачають в уповільненні темпів зростання китайської економіки та ймовірних високих витратах на електроенергію.
Інші прогнозу росту ВВП у 2021 році
- НБУ в останньому інфляційному звіті погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.
- Прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль налаштований більш оптимістично й вважає, що ВВП зросте на щонайменше 3,5%, однак "хотілося б мати 4%".
- МВФ прогнозує зростання ВВП України на 3,5%.
- За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2021 році становитиме 3,8%.